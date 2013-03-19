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Yaşam

Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar yeni kimliğini aldı

Yüz nakliyle hayatının değiştiğini dilen getiren Uğur Acar'a yeni kimliği verildi

19 Mart 2013 15:15

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, yeni yüzüyle kimlik almak için Konyaaltı Nüfus Müdürlüğü'ne müracaat etti. Yapılan işlemlerin ardından Acar'a yeni kimliği verildi.

Kimliğinin değişmesi için bir süre geçmesi gerektiğini söyleyen Acar, "İl Emniyet Müdürlüğüne giderek parmak izi verdim. Diğer bürokratik işlemler yüz naklimin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Yüz nakli yapılmasının üzerinden 14 ay geçti. Konyaaltı Nüfus Müdürlüğünden 13 Mart'ta yeni kimliğimi aldım. Çok mutluyum" dedi.

Yüz nakli ile hayatının değiştiğini dile anlatan Acar "Hayatımı değiştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Özlenen Özkan hocalarıma ve Akdeniz Üniversitesinde çalışan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Yeni hayatımda onlar benim için çok önemli" diye konuştu.

 

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