5. yüz naklinin hazırlıkları başladı

Türkiye'nin 5'inci yüz naklinin yapılacağı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hazırlık çalışmaları sürdürülüyor. Muğla'nın Ula ilçesinde tatildeyken boğulma tehlikesi geçiren ve beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki Polonyalı turist Andrzej Kucza'nın yüzünün nakledileceği 27 yaşındaki Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi.

İzmir'den aktarmalı olarak uçakla Antalya Havalimanı'na gelen ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ekibi tarafından havalimanında karşılanan Sert, hastaneye getirildi. Hastane girişindeki gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Sert, üniversitenin basın bürosu ekiplerine yaptığı açıklamada, yüzünün 2007 yılında temizlediği silahın ateş alması sonucu parçalandığını belirtti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşadığını dile getiren Sert, bekar olduğunu ve bir yıl önce nakil için Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurduğunu kaydetti. Sert, "1 yıldır nakil bekliyordum" dedi.

Plastik Cerrahi bölümüne çıkarılan Sert, ameliyat için hazırlıklara alındı.

Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip, Muğla Yücelen Hastanesine gelerek yüzün alınması için operasyona başladı.

Polonyalı turist Andrzej Kucza'nın diğer organlarının kulanılamayacak pozisyonda olduğu, sadece yüzünün alınacağı öğrenildi.