Türkiye'nin dördüncü yüz nakli Çolak: Gençleşmişim

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Türkiye’nin dördüncü yüz nakli olarak tarihe geçen 35 yaşındaki Turan Çolak’ın nakilden 36 gün sonra yeni fotoğrafları ve görüntüsü, medya kuruluşlarına servis yapıldı. Doktorları eşliğinde ilk kez yeni yüzünü aynada gören Çolak, çok beğendiğini söyledi.

15 Mayıs’ta Türkiye’de dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak, ameliyatın ardından 36 günü geride bıraktı. Uşak’ta intihar sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki lise öğrencisi Tevfik Yılmaz’ın yüzü nakledilen Turan Çolak’ın bugünkü halini gösteren fotoğraf ve görüntüler, AÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından medya kuruluşlarına servis edildi. Görüntülerde, Turan Çolak’ın yeni yüzüyle aynaya ilk baktığı an görülüyor.

Hastanedeki odasında AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin eşliğinde aynada yüzünü gören Turan Çolak, çok beğendiğini söyledi.

"Valla ne diyeyim şimdi bu kadar iyi beklemiyordum. Çok güzel olmuş gerçekten de hocaların ellerine sağlık" diyen Turan Çolak, doktorlarının "Nasılsın?" sorusuna ise "Çok iyim, daha iyi olacağım, gittikçe düzeliyoruz, daha iyi oluyoruz" yanıtını verdi.

"Kendini aynada ilk gördüğünde neler hissettin?" sorusuna Çolak, "Bu kadar beklemiyordum yani aslında gördüğüm anda çok şaşırdım yani gerçekten de o kadar beklemiyordum. O genç sayesinde, yüzü bağışlayan aile sayesinde her şey oldu. Sağolsun hocalarım sayesinde çok güzel bir yüze kavuştum" dedi.

Çolak, bundan sonra hayatında nelerin değişeceği yönündeki soruyu, "Aynı çalıştığım yerde devam edeceğim. Daha önce çok sıkıntı çektim, sorunlar yaşadım. O sorunları yaşamayacağım" diye yanıtladı.

Henüz 3.5 yaşındayken yüzü ve vücudunun büyük bölümü benzindeki bidonun alev alması sonucu yanan Çolak, İzmir’in Kiraz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geçici hizmetli olarak çalışıyor.