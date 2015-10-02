Türkiye'den Rusya'ya 'sivil kayıp' yorumu: Endişe duyuyoruz

Rusya'nın Suriye'deki IŞİD mevzilerine düzenlediği hava operasyonlarında sivillerin de öldüğüne dair iddiaları değerlendiren Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, "Eğer bu raporlar gerçekse, bu çok kaygı verici bir gelişme. Bu, krizin daha da artmasına neden olur ki böyle bir şey Suriye'deki kaotik ve trajik ortamda en son ihtiyacımız olan şey. Bu durum Suriye halkının sorunlarına çözüm olmayacağı gibi problemleri daha da artıracaktır" dedi.

Rusya, parlamentonun üst kanadından yurt dışına asker gönderilmesine dair izin çıkmasının ardından Suriye'deki IŞİD hedeflerine hava operasyonu düzenledi. Rusya'nın düzenlediği hava saldırısının ardından "operasyonda IŞİD haricinde 'muhalifler'e yönelik de saldırıda bulunulduğu ve sivillerin de hayatını kaybettiği" iddia edildi.

Putin iddiaları reddetti

Rusya'nın Fransa'daki Büyükelçisi ve Suriye'nin Rusya Büyükelçisi, IŞİD dışında El Kaide bağlantılı El Nusra hedeflerinin de vurulduğunu kabul ederken, sivil ölümlerine yönelik iddialar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından sert bir dille yalanlandı. Putin, “Suriye’de hayatını kaybettiği söylenen siviller bizim uçaklarımız harekata başlamadan önce ortaya çıkmıştı” açıklamasını yaptı.

Putin tarafından yalanlanan iddiaları değerlendiren Sinirlioğlu, "Rusya'nın Suriye'de dün düzenlediği hava operasyonlarında DAEŞ yerine muhalif noktaları hedef aldığı ve sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğine ilişkin bilgiler nedeniyle ciddi endişe duyuyoruz. Eğer bu raporlar gerçekse, bu çok kaygı verici bir gelişme. Bu, krizin daha da artmasına neden olur ki böyle birşey Suriye'deki kaotik ve trajik ortamda en son ihtiyacımız olan şey. Bu durum Suriye halkının sorunlarına çözüm olmayacağı gibi problemleri daha da artıracaktır" dedi.