ABD'li senatör John McCain: Rusya Özgür Suriye Ordusu üyelerini vurdu

CNN televizyonuna konuşan ABD'li senatör John McCain, Rus jetlerinin, Suriye'de CIA tarafından eğitilen Özgür Suriye Ordusu üyelerini vurduğunu açıkladı. McCain, bu açıklamayı bölgede irtibat halinde olduğu kişilerden aldığı bilgiler doğrultusunda yaptığını söyledi.

Al Jazeera’da yer alan habere göre; açıklamada bulunan bir Özgür Suriye Ordusu komutanı ise Rus uçaklarının saldırısında eğitim kamplarından birinin vurulduğunu söyledi.

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı gruplardan biri olan Yermuk Ordusu komutanı Beşar Zubi ise, Rusya'nın hava saldırılarının ilk etapta 4 yıldır süren savaşı uzatacağını söyledi. Zubi, saldırıların ikinci sonucunun da ülkedeki 'aşırıcı' akımları güçlendirmek olacağını belirtti.

Ürdün haber sitesi Al Bawaba ise, Rus jetlerinin kuzeybatı Suriye'deki Al-Shughour kasabasının kırsal kesiminde bulunan Nusra Cephesi'ne ait hedefleri vurduğunu iddia etti. Haber sitesinin Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyon kanalına dayanarak verdiği haberde, örgütün "Fetih Ordusu"nun karargahına 30 dolayında bombardıman yaptığı ve saldırının örgüt militanlarını hedeflediği belirtildi.

Rusya’nın Suriye’de düzenlediği hava saldırıları, bu operasyonların IŞİD’e mi yoksa muhaliflere yönelik mi olduğu sorusunu da beraberinde getirdi. Lübnan’da, Hizbullah’a dolayısıyla da Beşar Esed rejimine yakın yayınlar yapan Mayadeen Tv, Rus uçaklarının Perşembe günü muhaliflerin elindeki Cisr Şuğur’un kırsalını vurduğunu duyurdu. Kanal ayrıca Çarşamba günü başlayan bombardımanlarda İdlib ve Hama’nın güneyinin de hedef alındığını duyurdu. Bu bölgeler IŞİD ile de savaşan muhalif grupların etkili olduğu yerler.

Muhalifler tarafından ele geçirilen İdlip kenti, Esed’in memleketi ve Nüsayri Arapların yaşadığı Lazkiye’ye ve kırsalına yakın olması sebebiyle rejim tarafından büyük önem taşıyor.

Rus Savunma Bakanı: Dün 4 IŞİD mevzisini vurduk

Rusya Savunma Bakanı, dün geceki saldırılarda 4 IŞİD mevzisini vurduklarını söylerken, Kremlin de, Rusya’nın Suriye’de düzenlediği hava saldırılarında “iyi bilinen terör örgütleri”nin hedef alındığını söyledi. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitri Peskov, “Bu örgütler iyi biliniyorlar ve hedefler Suriye ordusu ile işbirliği içinde seçiliyor” dedi. Putin’in hava saldırılarının gidişatından dolayı tatmin olup olmadığı sorusuna Peskov “Bunu konuşmak için henüz erken” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya'nın operasyonlarında IŞİD ve El-Kaide bağlantılı grupların bulunmadığı alanlarda gerçekleştirilmesinden büyük endişe duyacaklarını söylemiş ve "Bu türdeki saldırılar, Rusya'nın IŞİD'le mücadelesindeki gerçek niyetine veya Esed rejimini korumaya dair soru işaretleri bırakacaktır" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bombardımanlarda sivil kayıplar olduğu iddiası reddediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Esad hükümeti ve Kürt gruplar dışında IŞİD ile savaşan yok” iddiasını öne sürmüştü.