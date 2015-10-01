Rusya: 8 IŞİD hedefi vurduk ABD: Hedefler IŞİD değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya parlamentosunun üst kanadının dün "Rus askerlerinin yurt dışında görevlendirilmesi" kararının ardından başlayan hava operasyonunda Suriye'de 8 IŞİD hedefini vurulduğunu duyurdu. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Rusya'nın Suriye'de muhtemelen IŞİD güçlerinin bulunmadığı alanlara hava saldırısı yapmış göründüğünü söyledi. Suriyeli muhalifler, operasyonda en az 36 sivilin öldüğünü iddia etti.

Carter, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Suriye'de başlattığı hava operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Rusya'nın bir taraftan IŞİD'e karşı savaşma diğer taraftan da Esed rejimini destekleme niyeti ortaya koyduğunu belirten Carter, "IŞİD'e karşı savaşırken diğer yandan da buna paralel olarak siyasi değişim için gayret göstermemek, sadece Suriye'de iç savaşı daha da tırmandırma riskini doğurur ve beraberinde de Moskova'nın kaygı duyduğunu iddia ettiği aşırıcılığı ve istikrarsızlığı getirir. Dolayısıyla bu yaklaşım, daha önce söylediğim gibi, ateşin üzerine benzin dökmekle eşdeğerdir" dedi.



Bakan Carter, bir gazetecinin "(Rusların) Hava saldırılarının IŞİD militanlarının bulunmadığı bir bölgede düzenlendiğini mi düşünüyorsunuz?" sorusunu, "Bilgiyi doğrulama konusunda dikkatli olmak isterim, ama öyle görünüyor ki, bunlar (hava saldırıları) muhtemelen IŞİD güçlerinin bulunmadığı bölgelerde oldu" şeklinde yanıtladı.



Sadece Esed'e destek vermeye yönelik bir yaklaşımı "çökmeye mahkum" olarak niteleyen Carter, "Bu türden bir eylemin sonucu kaçınılmaz olarak Suriye'deki iç savaşı kızıştırmak olacaktır ve dolayısıyla Suriye'de bir siyasi değişim gayreti içerisine girmeden sadece Esed'e destek veren bir eyleme başvurmak akıllıca değil" ifadesini kullandı.



Rusya'nın, hava operasyonlarına başlama planını Bağdat'taki Amerikalı askeri yetkililere sadece bir saat önceden haber vermesini de eleştiren Carter, bunun profesyonelce bir davranış olmadığını kaydederek, iki ülke askeri yetkilileri arasında "sadece çat kapı uğramanın" ötesinde bir iletişim hattı bulunması gerektiğini söyledi.



Carter, Rusya'nın hava saldırılarına başlamasından sonra ABD ve koalisyon güçlerinin Suriye'deki IŞİD hedeflerine karşı kendi düzenledikleri hava operasyonlarında bir değişiklik olmayacağını da belirtti.



ABD Savunma Bakanı Carter, Rusların Suriye'de güç konuşlandırma ve operasyon düzenleme niyetini bir süredir dillendirdiğini, dolayısıyla bugünkü gelişmeye şaşırmadığını kaydetti.