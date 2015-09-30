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Dünya

Rusya: Suriye'de IŞİD'i vurduk

Rusya parlamentosunun üst kanadı, Rus askerlerinin yurt dışında görevlendirilmesine oybirliğiyle onay vermişti

30 Eylül 2015 17:55

Rusya parlamentosunun üst kanadı, Rus askerlerinin yurt dışında görevlendirilmesine oybirliğiyle onay verdi. Bu gelişmeden birkaç saat sonra ise CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili, Rusya'nın Humus yakınlarında ilk hava operasyonunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Operasyon haberini doğrulayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Rus uçaklarının Suriye'deki IŞİD mevzilerini vurduğunu açıkladı.

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus askerlerinin yurt dışında kullanılmasına ilişkin teklifine izin verdi. Kremlin İdaresi Başkanı Sergey İvanov, söz konusu kararın Suriye'yle ilgili olduğunu açıkladı.

İvanov, Rusya ve Suriye'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın talebi üzerine, terör örgütü IŞİD'e karşı hava operasyonları düzenleyeceğini bildirdi.

Operasyonun amacını "IŞİD'e karşı Suriye ordusuna sadece hava desteği sağlamak" olarak açıklayan İvanov, Rus ordusunun operasyonlarda hangi silahları kullanacağına ilişkin bilgi vermedi.

İvanov, kararın sadece hava operasyonlarını kapsadığını vurgulayarak, Rus askerlerinin karada kullanılmayacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndan döndükten sonra Rusya Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya davet etmişti. Putin, Rus askerinin sınır ötesinde kullanılmasına izin veren tezkere çıkartılması için parlamentoya teklif vermişti.

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