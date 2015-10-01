Rusya: Bağdat'tan talep gelirse Irak'a hava operasyonunu değerlendiririz

Parlamentonun üst kanadından aldığı yetkiyle, dün Suriye'deki IŞİD hedeflerine hava saldırısı düzenleyen Rusya, Bağdat'tan talep gelmesi halinde Irak'taki IŞİD kontrolündeki alanlara da operasyon düzenleyebileceklerini açıkladı.

Sputnik.tr'nin haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yeni tehditlerden sorumlu yetkilisi İlya Rogaçev, Irak'tan bir talep gelmesi hâlinde bu ülkede de IŞİD'e karşı hava operasyonları düzenlemeyi değerlendirebileceklerini söyledi. RİA Novosti haber ajansına konuşan Rogaçev, Rusya'nın Irak'ta da IŞİD'in kontrolündeki alanlara hava saldırıları düzenleyip düzenlemeyeceklerine dair soru karşısında şunları söyledi:

"Bunu yapıp yapmayacağımızı değerlendirmeye alabilmemiz için Irak hükümetinin bize bu konuda başvurması gerekiyor ya da BM Güvenlik Konseyi'nin bu yönde bir kararı olması gerekiyor. Nitekim BM Genel Konseyi'nde alınacak böyle bir karar da Irak'ın iradesine bağlı. Bunlardan birinin gerçekleşmesi durumunda hava operasyonlarının siyasi ve askeri uygunluğunu değerlendirmeye alabiliriz."

Başbakan El-İbadi: Irak’ta IŞİD hedeflerine operasyon düzenlenmesine açığım

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, Rusya’nın Irak’ta IŞİD’e hava operasyonu düzenlemesini memnuniyetle karşılayacaklarını, ancak konuyu henüz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmediklerini açıkladı.

France 24 kanalının haberine göre Irak Başbakanı El-İbadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın ülkelerinde IŞİD’e karşı hava operasyonu düzenlemesine açık olduklarını belirtti. El-İbadi, “Putin bana Rusya’nın Suriye’de IŞİD’le mücadele ettiğini söyledi ve ben ona inanıyorum. Rusya Hava Kuvvetleri’nin Irak’ta IŞİD hedeflerine operasyon düzenlemesine açığım” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Irak yönetimine IŞİD’le mücadele için gösterdiği desteğin yetersiz kaldığını da ifade eden Irak Başbakanı, “IŞİD’le mücadelemizde ABD’den etkileyici bir askeri yardım almıyoruz. Rusya ve İran’ın da olduğu daha geniş bir koalisyona ihtiyacımız var” dedi. Reuters ajansının haberine göre, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, Rusya’nın Irak’ta hava operasyonu düzenlemesi konusunu Başkan Putin ile henüz değerlendirmediklerini de açıkladı.