"Rusya Nusra hedeflerini yeniden bombaladı, yüzlerce İran askeri Suriye'ye geçti" iddiası

Diplomatik kaynaklar, Rus jetlerinin tezkerenin parlamentonun üst kanadından geçmesinin ardından ikinci günde, Suriye'deki El-Kaide bağlantılı El Nusra hedeflerini bombalamaya başladığını söyledi. Rusya, dünkü ilk operasyon dalgasında IŞİD hedeflerinin vurulduğunu açıklamış, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, "Rusya'nın operasyon düzenlediği hedefler arasında IŞİD'in olmadığı bölgeler de olabileceğini" açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de “Bu tarz saldırılar Rusya’nın asıl amacının IŞİD’e saldırmak mı yoksa Esad rejimini korumak mı olduğu konusunda soru işaretleri yaratıyor” dedi. Diplomatik çevreler bu açıklamayı, Rusya'nın El Nusra hedeflerini vurduğu şeklinde yorumlanabileceği şeklinde açıkladı. Öte yandan, Lübnanlı kaynaklar yüzlerce İranlı askerin kara harekâtına katılmak üzere Suriye'ye gittiğini öne sürdü.

Ürdün merkezli Bawaba haber sitesinin haberine göre; Rus jetleri kuzeybatı Suriye'deki Cisr eş-Şuğur kasabasının kırsal kesiminde bulunan El-Kaide'ye bağlantılı El Nusra Cephesi'ne ait hedefleri vurdu.

Bawaba'nın Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyon kanalına dayanarak verdiği haberde, örgütün İdlib'in konrolünü elinde bulunduran "Fetih Ordusu"nun karargahına 30 dolayında bombardıman yaptığı ve saldırının örgüt militanlarını hedeflediği belirtildi.

İran kara operasyonuna mı hazırlanıyor?



Öte yandan, Lübnanlı kaynaklar, İranlı yüzlerce askerin kara harekatına katılmak için 10 gün önce silahlarıyla birlikte Suriye'ye gittiğini, Suriye'nin kuzeyinde isyancıların elinde olan bölgelere düzenlenecek kara operasyonuna Lübnan Hizbullahı'nın da destek vereceğini belirtti.



Diplomatik kaynaklar kara operasyonunda Suriye ordusunun da yer alacağını ve Rusya'nın hava desteği vereceğini belirtti. Kaynaklardan biri, "(Rusların) hava saldırılarına kısa süre sonra Suriye ordusu ve müttefiklerinden kara unsurları da eşlik edecek" dedi.



Kaynaklar kara operasyonuyla, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın isyancılara kaybettiği toprakların geri alınmasının amaçlandığını belirtti.

Rusya: IŞİD karargâhları vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan ilk operasyona yönelik açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri'nin gece boyunca düzenlediği saldırılarda İdlib vilayetindeki IŞİD karargâhları, silah deposu ve bomba yüklü araçların bulunduğu bir fabrikanın vurulduğu belirtildi. AFP'nin haberine göre; operasyonda Sokhoi-24M ve Sukhoi-25 tipi uçaklar kullanıldı.

İdlib, Hama ve Humus'taki hedeflerin vurulduğu belirtilen açıklamada, hava operasyonlarının nüfus yoğun bölgeler dışında gerçekleştirildiği vurgulandı. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında; "hedeflerin insansız hava araçları ve uydularla belirlendiği ve İran ile Irak silahlı kuvvetleriyle istihbarat paylaşımı yapıldığı" bilgisi de yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videodan alınan görüntüler, Rus jetleri tarafından dağlık bir bölgedeki IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırısını yansıtıyor.

Rusya sivil kayıp iddiasını yalanladı

Associated Press'in haberine göre; Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konoşenkov da aralarında karargâh ve cephaneliğin bulunduğu IŞİD'e ait 12 hedefin imha edildiğini duyurdu. Konoşenkov, muhaliflerin sivil kayıplar konusundaki iddiasını yalanlayarak, savaş uçaklarının sivil bölgeleri değil, terör noktalarını vurduğunu söyledi.

ÖSO: Savaş daha da uzayabilir

Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu'nun önde gelen komutanlarından Başar el-Zubi, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı destekleyen Rusya'nın Suriye'de hava saldırılarına başlaması nedeniyle dört yıldır devam eden iç savaşın daha da uzayabileceğini belirterek, Arap ülkelerinden uçaksavar silahları istedi.

El-Zubi ülkenin güneyinde Yarmuk Ordusu adlı başlıca isyancı gruplardan birinin başında bulunuyor. Yarmuk Ordusu, Esad'a karşı silahlı mücadele yürüten Özgür Suriye Ordusu'na bağlı hareket ediyor.



El-Zubi, "Hava saldırıları öncelikle savaşın süresini uzatacak. Sonra ise Suriye halkının savaşını küresel bir savaşa çevirerek radikalliğin yayılmasına neden olacak. Hedeflerinden vazgeçmeyecek ve Ruslara karşı savaşmak için yabancı savaşçıların ülkeye girmesi için zemin yaratacak" dedi.