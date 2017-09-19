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Türkiye'den 'Kürdistan'da garantörlük teklifi

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Bağdat nezdinde Iraklı Kürtlerin haklarının garantörü olabileceğini söyledi

19 Eylül 2017 16:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunu ertelemesi için yeni bir öneri getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Irak'ta merkezi hükümetle Erbil arasında arabuluculuk yapabileceğini ve Kürtlerin anayasal haklarının güvence altına alınması için garantör olabileceğini söyledi.

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre Çavuşoğlu, "Bu referandum Iraklı Kürtlere istikrar veya daha fazla hak getirmeyecek ve hem ülkede hem bölgede iç savaşa, diğer karmaşalara ve istikrarsızlığa yol açabilir. Dolayısıyla bu çok hassas bir mesele. Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkililerinden bu süreci durdurmalarını istiyoruz ve sorun anayasal hakları ile ilgiliyse, onların bu hakları garanti altına almasına yardımcı olabiliriz" dedi.

Bu mesajı Bağdat’a da verdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye ve IKBY’nin adını vereceği diğer ülkeler birlikte arabuluculuk yapabilir, haklarının garantörü bile olabiliriz" diye konuştu.

BM Genel Kurulu için gittiği New York’ta Al Monitor sitesine konuşan Çavuşoğlu, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin ekonomik krizde olduğunu ve Türk şirketlerine ödeme yapmakta zorlandığını söyledi. 

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