Barzani'den referandumun ertelenmesi için yeni şart

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, 25 Eylül’de düzenlemeyi planladıkları bağımsızlık referandumunun ertelenmesi için Bağdat yönetimine yeni bir şart öne sürdü.

Barzani, Bağdat yönetiminin ‘bağımsızlık konusunda belirli bir takvime bağlı kalarak müzakere başlatmayı’ kabul etmesi halinde oylamayı erteleyebileceklerini açıkladı.

Barzani, İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ile Erbil’de görüştükten sonra yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Fallon’un görüşmede referandumu erteleme ve Bağdat’la diyalog çağrısı yaptığı, Barzani’nin ise Bağdat’tan bağımsızlık için somut bir vaat gelmeden referandumu ertelemeyi reddettiği belirtildi.

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre, İngilizce yapılan yazılı açıklamada, “Referandum, Bağdat’la sırf görüşmüş olmak için ve bu görümelerin içeriği bilinmeden, ne gibi uluslararası garantiler verileceği bilinmeden ertelenmeyecektir” denilse de Bağdat’a açık kapı bırakıldı. Zira Barzani şu ifadeleri kullandı: “Eğer Bağdat Kürdistan’ın bağımsızlığı konusunda belirli bir süre çerçevesinde görüşmeler yapmayı kabul eder ve Kürdistan’ın bağımsızlığı üzerine varılacak bir anlaşmanın hayata geçirilmesi için uluslararası garantiler verilirse, Kürdistan’ın siyasi liderliği bir araya gelip nihai bir karar alacaktır.”