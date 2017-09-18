Irak Yüksek Mahkemesi'nden referandumu askıya alma kararı

Irak Yüksek Mahkemesi, IKBY'de 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun askıya alınmasına karar verdi.

Mahkeme sözcüsü İyas Samuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Mahkeme, üyelerin katılımıyla toplanarak, Kürdistan bölgesi ve diğer bölgelerde (tartışmalı bölgeler) referandumun durdurulması için gelen talepleri inceledi" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Yapılan inceleme sonrası mahkeme, Kürdistan bölgesinde çıkarılan '8 Haziran 2017 tarihli ve 106 sayılı Başkanlık emrine göre 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumu' durdurma kararı aldı" denildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesud Barzani, uluslararası tepkilere rağmen referandumun ertelenmesine karşılık 'iyi bir teklif' yapılmadığını gerekçe göstererek, referandumun ertelenmeyeceğini açıklamıştı.

Barzani, "Referanduma gidiyoruz. Gereği neyse yapacağız ve bedeli neyse ödemeye hazırız" demişti.