ABD, İngiltere ve BM'nin 'alternatif'i reddedildi: Referandum hazırlıklarına devam

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ABD, İngiltere ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bağımsızlık referandumuna alternatif olarak sunulan öneriyi reddetti.

IKBY Başkanı Mesud Barzani başkanlığında bir araya gelen Yüksek Referandum Konseyi, dün Erbil'in Selahaddin kasabasında ABD, BM ve İngiltere'nin referandumun iptali için teklif edilen alternatifi ele aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıdan sonra heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"(Referanduma karşılık) sunulan teklifin içerisinde halkımızın taleplerini karşılayacak düzeyde garanti sunulmamıştır, bu yüzden referandum sürecine devam edilecektir. Aynı zamanda halkımızın kaderini tayin edecek hakların elde edilmesi için yapıcı bir ruhla, uluslararası toplumun tüm tarafları ve ülkeleriyle diyalog içerisinde kalacağız."

Ne olmuştu?

ABD, İngiltere ve BM yetkililerinden oluşan bir heyetin geçen hafta IKBY Başkanı Mesud Barzani’ye referandumun ertelenmesi için bir ‘alternatif’ sunması tartışma yaratmıştı. Barzani’nin ofisinden yapılan ilk açıklamada, alternatifin değerlendirildiği belirtilse de Iraklı Kürt lider saatler sonra referandumun düzenleneceğini ve kendilerine tatmin edici bir alternatif sunulmadığını söylemişti.

Açıklamaların ardından, Beyaz Saray ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Barzani’yi oylamayı ertelemeye çağırmıştı. Hafta içinde Bağdat’taki merkezi parlamento da referandumun engellenmesi kararı almış ve Başbakan Haydar el İbadi’ye bu yönde girişimlerde bulunması için yetki vermişti.