T24 LogoT24 Logo
Gündem

Barzani: Referanduma gidiyoruz, bedeli neyse ödemeye hazırız

"Yalnızca Kürdistan halkı referanduma meşruluk kazandıracak"

15 Eylül 2017 19:57

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesud Barzani, 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunun ertelenmeyeceğini söyledi.

ABD, BM ve İngiltere'nin bağımsızlık referandumunu erteleme talebini reddeden Barzani, "Hiç kimsenin sözünü dinlemeyin, referanduma gidiyoruz" dedi.

"Yalnızca Kürdistan halkı referanduma meşruluk kazandıracak"

Duhok'un Amedi ilçesinde bugün düzenlenen bağımsızlık referandumuna destek etkinliğinde konuşan Barzani, "Yalnızca Kürdistan halkı referanduma meşruluk kazandıracak, onun dışardakiler değil. O yüzden hiç kimsenin sözünü dinlemeyin" dedi.

Rudaw'ın aktardığı habere göre Barzani, "Referanduma gidiyoruz. Gereği neyse yapacağız ve bedeli neyse ödemeye hazırız" diye konuştu.

Ne olmuştu?

ABD, İngiltere ve BM yetkilileriyle dün görüşen IKBY Başkanı Barzani, kendilerine referandumu ertelemeleri karşılığında bir alternatif önerildiğini ve bunu değerlendireceklerini açıklamıştı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, IKBY'nin referandumu ertelemesi için sunulan alternatifleri kabul etmesi temennisinde bulunarak, referandumun tercih edilmesinin riskli bir yol olduğunu belirtmişti. 

ETİKETLER

IKBYreferandumMesud Barzani

İlgili Haberler

Barzani: Referandumun ertelenmesi için sunulan alternatifi değerlendireceğiz

Söz konusu alternatifin ne olduğuna dair ayrıntı verilmedi

Fransız diplomattan Barzani'ye: Sırtınızdan bıçaklandığınızı unutmayın

Tissot, Iraklı Kürtlere 'Amerikalılar sizi sırtınızdan bıçaklayabilir' imasında bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24