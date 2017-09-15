Barzani: Referanduma gidiyoruz, bedeli neyse ödemeye hazırız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesud Barzani, 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunun ertelenmeyeceğini söyledi.

ABD, BM ve İngiltere'nin bağımsızlık referandumunu erteleme talebini reddeden Barzani, "Hiç kimsenin sözünü dinlemeyin, referanduma gidiyoruz" dedi.

"Yalnızca Kürdistan halkı referanduma meşruluk kazandıracak"

Duhok'un Amedi ilçesinde bugün düzenlenen bağımsızlık referandumuna destek etkinliğinde konuşan Barzani, "Yalnızca Kürdistan halkı referanduma meşruluk kazandıracak, onun dışardakiler değil. O yüzden hiç kimsenin sözünü dinlemeyin" dedi.

Rudaw'ın aktardığı habere göre Barzani, "Referanduma gidiyoruz. Gereği neyse yapacağız ve bedeli neyse ödemeye hazırız" diye konuştu.

Ne olmuştu?

ABD, İngiltere ve BM yetkilileriyle dün görüşen IKBY Başkanı Barzani, kendilerine referandumu ertelemeleri karşılığında bir alternatif önerildiğini ve bunu değerlendireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, IKBY'nin referandumu ertelemesi için sunulan alternatifleri kabul etmesi temennisinde bulunarak, referandumun tercih edilmesinin riskli bir yol olduğunu belirtmişti.