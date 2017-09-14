T24 LogoT24 Logo
Dünya

Barzani: Referandumun ertelenmesi için sunulan alternatifi değerlendireceğiz

Söz konusu alternatifin ne olduğuna dair ayrıntı verilmedi

14 Eylül 2017 20:46

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin ofisi, ABD, İngiltere ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan uluslararası koalisyon heyetinin kendilerine referandumun ertelenmesi için bir alternatif sunduğunu ve bunun değerlendirileceğini açıkladı.

Barzani, bugün aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, BM Temsilcisi Jan Kubis, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ve İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Frank Baker’in de bulunduğu uluslararası koalisyon heyetini kabul etti.

Heyetin Barzani'ye 25 Eylül’de yapılacağı belirtilen referandumun ertelenmesi için alternatif sunduğu kaydedildi.

Buna karşılık Barzani'nin yapıcı diyaloğu olumlu karşıladığı ancak referandumun ertelenmesi için sunulan alternatifi Kürt siyasi parti temsilcileriyle değerlendirip, bu konudaki fikirlerini kısa sürede açıklayacaklarını bildirdiği aktarıldı.

Açıklamaya göre Barzani, referandum kararının partilerin ortak kararı olduğunu belirterek, “Referandum konusu sadece bana ait değil, Kürdistan’daki diğer siyasi liderlerle alınan bir karardır. Diğer partilerle yapacağımız görüşmeler ardından size kararımızı ileteceğiz” dedi.

Açıklamada, alternatifin ne olduğuna dair ayrıntı verilmedi.

Barzani geçen ay, Erbil’e bazı garantiler verilmesi halinde referandumu erteleyebileceklerini söylemişti.

ETİKETLER

IKBYMesud BarzaniABDIrakBMreferandum

İlgili Haberler

Barzani: 'Hayır' çıkarsa istifa ederim

"Kürdistan halkı referandum için 'Hayır' derse çalışmam için bir sebep kalmaz"

Barzani referandumda kararlı

"Referandumun ertelenmesi için büyük baskılar var"

Barzani: Bağımsızlığımız için bedeller ödemeye hazırız

IKBY Başkanı Mesud Barzani, 25 Eylül'de gerçekleştirilecek bağımsızlık referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24