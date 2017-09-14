Barzani: Referandumun ertelenmesi için sunulan alternatifi değerlendireceğiz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin ofisi, ABD, İngiltere ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan uluslararası koalisyon heyetinin kendilerine referandumun ertelenmesi için bir alternatif sunduğunu ve bunun değerlendirileceğini açıkladı.

Barzani, bugün aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, BM Temsilcisi Jan Kubis, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ve İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Frank Baker’in de bulunduğu uluslararası koalisyon heyetini kabul etti.

Heyetin Barzani'ye 25 Eylül’de yapılacağı belirtilen referandumun ertelenmesi için alternatif sunduğu kaydedildi.

Buna karşılık Barzani'nin yapıcı diyaloğu olumlu karşıladığı ancak referandumun ertelenmesi için sunulan alternatifi Kürt siyasi parti temsilcileriyle değerlendirip, bu konudaki fikirlerini kısa sürede açıklayacaklarını bildirdiği aktarıldı.

Açıklamaya göre Barzani, referandum kararının partilerin ortak kararı olduğunu belirterek, “Referandum konusu sadece bana ait değil, Kürdistan’daki diğer siyasi liderlerle alınan bir karardır. Diğer partilerle yapacağımız görüşmeler ardından size kararımızı ileteceğiz” dedi.

Açıklamada, alternatifin ne olduğuna dair ayrıntı verilmedi.

Barzani geçen ay, Erbil’e bazı garantiler verilmesi halinde referandumu erteleyebileceklerini söylemişti.