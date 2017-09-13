Barzani: Bağımsızlığımız için bedeller ödemeye hazırız

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, 25 Eylül'de yapacakları bağımsızlık referandumunun tüm halkın kararı olduğunu belirterek, "Hiçkimse bizi bağımsızlık ile ödüllendirmeyecek. Biz 100 yıldır bağımsızlığımız için mücadele ediyor ve bekliyoruz. Bağımsızlığımız için bedeller ödemeye hazırız" dedi.

Evensel'de yer alan habere göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumu kapsamında Akre ilçesinde düzenlenen şenlikte konuşan IKBY Başkanı Mesut Barzani, referandumla ilgili görüşlerini aktardı. Kürt sitelerinde yer alan habere göre Barzani, referandum kararının ulusal ve tarihi bir karar olduğunu, bütün çabalarına rağmen neden Irak'la başarılı bir birliktelik yaşanmadığı sorusunu herkesin sorması gerektiğini belirterek, "Çünkü Irak'ta geçmiş akliyet söz konusudur. Irak ortaklık kabul edecek bir akliyete sahip değil. Referandumun ertelenmesini isteyenler kayda değer bir alternatif sunmuyor. Bunca acı ve kederin ardından Kürdistan halkı kendi kaderini tayin etmek istiyor" diye konuştu.

Mesut Barzani, 100 yıldır beklediklerini, kendilerine "Bekleyin" diyenlerin ajandasında hiçbir zaman doğru zaman olmadığını ifade ederek, "Kürdistan halkının kaderini tayin etme vakti gelmiştir. Referandum tüm Kürdistan halkının kararıdır. Hiç kimse bizi bağımsızlık ile ödüllendirmeyecek. Biz 100 yıldır bağımsızlığımız için mücadele ediyor ve bekliyoruz. Bağımsızlığımız için bedeller ödemeye hazırız" diye konuştu.

İbadi Kürtleri boykota çağırdı

Ayrıca, Irak Başbakanı Haydar İbadi ise önceki akşam Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin yapacağı referanduma ilişkin, “Kürt kardeşlerimizin umuduna saygı duyuyorum ancak ülkenin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz. Kürt halkını bu referandumu boykot etmeye çağırıyorum çünkü bu asla yararlarına olmayacak” açıklaması yaptı.

“Tek taraflı emrivaki ve güç empoze etmek kabul edilemez. Referandum, IKBY’deki yasalara bile aykırıdır” diyen İbadi, “Kürt liderleri diyalog için Bağdat’a davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kürtlerin devlet kurma çabasını destekliyoruz”

Bu arada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’in PKK’yi terör örgütü olarak gördüğünü ancak Kürt halkının devlet kurma konusundaki ‘meşru çabalarını’ desteklediklerini söyledi. Netanyahu, “İsrail terörizme bir bütün olarak karşı çıkarken, Kürt halkının kendi devletlerine ulaşmak için meşru çabalarını destekliyor” dedi.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tümgeneral Yair Golan Washington’daki bir konferansta “Benin kişisel görüşüme göre PKK terör örgütü değil. Doğuda İran’a baktığınızda, bölgedeki istikrarsızlığa baktığınızda, bu bataklığın ortasında istikrarlı ve birleşik bir Kürt entitesi kötü bir fikir değil” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Adalet Bakanı Şaked de “İsrail ve Batı ülkelerinin Kürdistan devletinin kurulmasında büyük çıkarı var. Bence ABD’nin bu süreci desteklemesinin zamanı geldi” demişti.