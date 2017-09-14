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Dünya

Fransız diplomattan Barzani'ye: Sırtınızdan bıçaklandığınızı unutmayın

Tissot, Iraklı Kürtlere 'Amerikalılar sizi sırtınızdan bıçaklayabilir' imasında bulundu

15 Eylül 2017 18:39

ABD, İngiltere ve Birleşmiş Milletler’in 'alternatif' önerisinin ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumunu erteleme ihtimali konuşulurken, eski Fransız diplomat Frederic Tissot'tan çarpıcı bir çıkış geldi.

2008-2012 arasında Fransa'nın Erbil başkonsolosluğu görevini yürüten Frederic Tissot, 'alternatif’ önerisini eleştirerek Iraklı Kürtlere ‘Amerikalılar sizi sırtınızdan bıçaklayabilir’ imasında bulundu.

"Kissinger’ı unutmayın"

Tissot, Twitter hesabından paylaştığı ilk mesajda, hem IKBY Başkanı Mesud Barzani’yi hem de Erbil’e alternatif öneren heyette yer alan ABD’nin IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ü etiketledi ve şu ifadeleri kullandı:

ETİKETLER

Frederic TissotMesud BarzaniIKBYABDİngiltereBMIrakbağımsızlık referandumu
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Söz konusu alternatifin ne olduğuna dair ayrıntı verilmedi

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