ABD Barzani'den referandumun ertelenmesini istedi

ABD'nin terör örgütü IŞİD'le mücadele koalisyonu özel temsilcisi Brett McGurk, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandumun ertelenmesini talep etti.

NTV'nin haberine göre, McGurk, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ziyareti kapsamında geldiği Süleymaniye'de muhalefetin başını çeken Değişim Hareketi lideriyle bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, ABD'nin referanduma karşı olduğu vurgulandı.



McGurk referandumun Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Meclisi'nin alacağı bir kararla ertelenmesini talep etti.



McGurk ayrıca ABD'nin Fransa ve İngiltere'nin desteğiyle önümüzdeki hafta BM'de Erbil ve Bağdat arasında ciddi görüşmelerin başlamasına destek vermeye hazır olduğunu söyledi.



McGurk'un Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile de bir araya gelmesi bekleniyor.