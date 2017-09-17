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IKBY'de 'referandum alternatifi' masaya yatırılıyor

Barzani 14 Eylül’de ABD, BM ve İngiltere temsilcileriyle Duhok’ta görüşmüştü

17 Eylül 2017 15:15

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından alınan referandum kararıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Referandum Yüksek Konseyi’nin ABD ve İngiltere tarafından referanduma alternatif olarak sunulan seçeneği bugün görüşeceği açıklandı.

Erbil merkezli Rudaw’a konuşan Referandum Yüksek Konseyi Üyesi Sadık Cebari, bugün saat 15.00’te yapılacak toplantıda masaya yatırılacak gündem maddelerinden birinin de ABD Başkanı’nın IŞİD’le Mücalede Özel Temsilcisi Brett McGurk, Birleşmiş Milletler ve İngiltere temsilcisinin, IKYB Başkanı Mesud Barzani’ye referanduma alternatif olarak sunduğu proje olduğunu söyledi.

Cebari, Irak Parlamentosu tarafından, hakkında 'görevinden azil' kararı alınan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in Kerkük’teki tüm Kürtlerin temsilcisi olduğunu ve bu konunun da üzerinde durulacağını kaydetti.

Mesud Barzani 14 Eylül’de ABD, BM ve İngiltere temsilcileriyle Duhok’ta görüşmüştü. McGurk, görüşmede Barzani’ye bir alternatif sunduklarını açıklamıştı. Barzani de söz konusu alternatifi siyasi liderle görüşeceklerini belirtmişti.

Barzani, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, referandumu ertelemeleri için istenilen noktada bir alternatif almadıklarını, 25 Eylül’de referanduma gideceklerini ve bedeli neyse ödemeye hazır olduklarını söylemişti

 

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