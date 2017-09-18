IKBY Başbakanı Barzani: Referandum için şimdi doğru zaman değilse, ne zaman?

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, "Bugüne kadar uluslararası toplum ve ABD'ye sorduğumuz soru şu: 'Referandum yapılamaz, ertelenebilir ya da zamanı doğru değil' deniyor. O halde, referandum bu kadar kötü bir şeyse alternatifi nedir? Zamanı doğru değilse doğru zamanı söyleyebilir misiniz? Henüz bu sorularımıza bir yanıt alabilmiş değiliz" dedi.

Barzani, referandumun Türkiye'yle olan iyi ilişkileri zayıflatmasını arzu etmediklerini dile getirdi.

Russia Today'den Sophie Şevarnadze'ye konuşan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'un Erbil ziyaretinin referandum tarihi üzerindeki bir etkisi olup olmadığına dair soruyu şöyle cevapladı:

"Aslında McGurk'un ziyaret sırasında ve öncesinde ABD'nin belirttiği tutumu, referandumun zamanlamasının ideal veya uygun olmayacağı yönündeydi. Biz de çok net bir şekilde böyle bir referandum için zamanlamanın ideal olduğunu söyledik. Yani, görülüyor ki iki tarafın da duruşunda farklılıklar var ve tartışmalar bunun etrafında yürütüldü."

“Yeni Irak'tan beklentilerimiz karşılanmadı”

Şevarnadze'nin, "Eğer Kürt oyları ‘Evet' olursa, bağımsızlığı hemen ilan etmeyeceğinizi söylediniz. Neden?" diye sorması üzerine Barzani şöyle konuştu:

"Sorulması gereken soru neden böyle bir referandum kararı aldığımız olmalıydı. Aslında, bunun sebebi bizim yeni Irak'tan beklentilerimiz ve Kürdistan halkının yıllar boyunca katlandığı mücadele, vahşet ve belalar; özellikle 2003'te Irak için yeni bir başlangıç olacağına ikna edildikleri sırada. Fakat maalesef 12-13 yıldır, Irak halkının çoğunluğu tarafından oylanan anayasa defalarca ihlal edildi. Yeni Irak'tan beklentilerimiz karşılanmadı ve Kürdistan halkı büyük hayal kırıklığına uğradı, umudunu kaybetti. Mevcut koşullar altında ve Irak'taki siyasi iklimde, ıstırap devam ediyor. Bu nedenle, Irak'ın geleceğine karar vermeleri için halka gitmeye karar verdik."

“Eğer zamanlama doğru değilse, doğru zaman nedir?”

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la telefon görüşmesi sırasında IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin, referandumun ertelenmesine karşılık bazı ‘garantiler' ve ‘alternatifler' istediği hatırlatılan IKBY Başbakanı'na, "Bunlar ne olabilir? Bunlar olmadan mı devam edeceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Barzani, "Bugüne kadar uluslararası toplum ve ABD'ye sorduğumuz soru şu: 'Referandum yapılamaz, ertelenebilir ya da zamanı doğru değil' deniyor. O halde, referandum bu kadar kötü bir şeyse alternatifi nedir? Zamanı doğru değilse doğru zamanı söyleyebilir misiniz? Henüz bu sorularımıza bir yanıt alabilmiş değiliz" dedi.

“Türkiye'yle ilişkilerimize değer veriyoruz”

Bağımsızlık referandumunun IKBY-Türkiye ilişkileri üzerinde nasıl bir etkisi olacağına dair yorumu sorulan Barzani şöyle konuştu:

"Aslında referandum konusunun uluslararası alanda abartıldığını düşünüyoruz. Olduğu gibi görülmeli, ne için yapıldığı ve neye hizmet ettiği şeklinde. Tekrar vurgulamak istiyorum ki referandumdan bir gün sonra, bağımsızlığımızı ilan edeceğimiz bir pozisyonda olacağımıza anlamına gelmiyor. Biz Türkiye'yle iyi ilişkilerimizden memnunuz, hem siyasi hem de sosyal ve ekonomik olarak. Ve kesinlikle bunu bozmak istemeyiz. Türkiye'yle ilişkilerimize değer veriyoruz ve bu sürecin, Türkiye ile ilişkilerimizi zayıflatmasını istemiyoruz."