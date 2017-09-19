"Bağımsızlık referandumu Türkiye'nin seçimlerini etkileyebilir, amaç AKP'nin oylarını yükseltmek"

Sözcü gazetesinin Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumu değerlendirdi. 22 Eylül'de toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) referanduma ilişkin Habur sınır kapısının kapatma kararının bile IKBY Başkanı Mesut Barzani'yi zora sokacağını belirten Öztürk, kulislerde ihtimal olarak konuşulan referandumun aslında Türkiye'nin seçimlerini etkileyerek AKP oylarını yükselmek olduğunu aktardı.

Öztürk, "Barzani, AKP'nin kongresine davet edilen, alkışlanan, Türkiye'ye gelişinde AKP döneminde Kuzey Irak Bölgesel Yönetim bayrağı çekilen bir isim. Türkiye'nin gelecek seçimlerini etkilemek, AKP'nin oylarını yükseltmek için bir şeyler mi yapılıyor?" diye sordu.

Saygı Öztürk'ün "Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?" başlığıyla yayımlanan (19 eylül 2017) yazısı şöyle:

1992 yılının ekim ayıydı. Dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis ile Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Necati Özgen, devletin bilgisi dahilinde bazı görüşmelerde bulunmak için helikopterle Erbil'e gidiyordu. ABD, bu ziyareti istemiyordu. Gidişlerini engellemek için her şeyi yaptı. Hatta iki komutan helikopterle giderken, Irak hava sahasında ABD uçaklarınca taciz uygulandı. Helikopter düşme tehlikesi atlattı.

Orgeneral Bitlis ve Korgeneral Özgen, Mesut Barzani'nin evinde misafir olarak kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından daha önce gerçekleştirilen, Barzani'nin de o dönem desteklediği sınır ötesi harekatın değerlendirmeleri yapıldı. Barzani, PKK'yla mücadele ederken verdiği kayıplardan söz etti, PKK'yla sonuna kadar mücadeleye kararlı olduğunu, Türkiye'nin arkalarında durmasının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Tablonun önünde baba vasiyeti

Necati Özgen, büyük boy yağlı boya tablodaki kişiyi hemen tanıdı. Mesut Barzani, babasının tablosuna baktıktan sonra “Paşam size bir şey söyleyeceğim” dedi. Özgen'le aralarında şu konuşma geçti:

– PKK'yla mücadele konusunda hep Türkiye'nin yanındayım, yanında olmaya devam edeceğim.

– Çok memnun oldum. Bunu harekat sırasında gösterdiniz. Hep böyle olmanızı biz de istiyoruz.

– Babamın, Türkiye'yle ilgili vasiyetini uyguluyorum.

– Babanızın, uygulanmasını istediği vasiyeti neydi Mesut Bey?

– Babam, “Türkiye'yle, Türk milletiyle, devletiyle asla kötü olmayın. Hep iyi ilişkiler içinde olun. Türkiye, bize her dönemde yardımcı oldu. Onlara sakın karşı gelmeyin” dedi.

– O zaman babanın yolundan git ve vasiyetini yerine getir. Sizden isteğimiz budur.

– Ben her zaman Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğim.

Necati Özgen bu konuşmadan çok memnun olmuştu. Zaten Barzani'yle sorun yaşamıyorlardı. PKK'nın Kuzey Irak'ta barınmaması için Barzani de o günlerde elinden geleni yapıyordu. Mücadele sırasında şehitler veriyor, yaralıları oluyordu. Türkiye, PKK'lıların sınırı geçmelerini engellemek için Irak topraklarında 35 karakol yaptırdı, karakolları, peşmergeleri silahla donattı.

Özgen, Barzani'nin o günlerde Türkiye'nin hemen her isteğini yerine getirdiğini, ilk kez komutan düzeyinde gerçekleştirilen ziyaretin onları da son derece memnun ettiğini hatırlatıyor. Bugünün Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de yüzbaşı rütbesiyle Asayiş Kolordu Karargahı'nda görevliydi. Kuzey Irak'la ilgili görüşmeleri, gelişmeleri yakından bilen bir isimdi.

Tedirginlik had safhada

22 Eylül'de toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK), Barzani'nin referandum kararından vazgeçmemesi halinde alınacak önlemler ele alınacak ve hükümete tavsiyede bulunulacak. Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması bile tek başına Barzani'yi çok zora sokar. Ancak Türkiye anlaşılan bununla yetinmeyecek. Zaten Kuzey Irak'ta var olan askerimizin daha etkili olması dönemi başlatılacak.

Barzani, AKP'nin kongresine davet edilen, alkışlanan, Türkiye'ye gelişinde AKP döneminde Kuzey Irak Bölgesel Yönetim bayrağı çekilen bir isim. Türkiye'nin gelecek seçimlerini etkilemek, AKP'nin oylarını yükseltmek için bir şeyler mi yapılıyor? Açıkçası bu konular da çok seslendirilmezse bile konuşuluyor.

Barzani'nin gelişinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bayrağı İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa havalimanlarına çekilirken hiç rahatsızlık duymayanlar, hatta bu bayrağın asılmasını savunanlar vardı. Şimdi Barzani'ye hangi yaptırımların uygulanacağı konuşulur oldu. Irak'ın kuzeyinde, bir “savaş beklentisi” de var. Tedirginlik had safhada…

Başbakanlığın cevabı

Kuzey Irak yönetiminin bayrağının topraklarımızda çekilmesinin rahatsızlığını duyanlardan gazi Tarkan Yılgün'ün sorusuna, Başbakanlık İletişim Merkezi'nin (BİMER) cevabı şöyle oldu:

“2005 yılında kabul edilen anayasaya göre Irak federal bir devlettir. Bu çerçevede ‘Irak Kürt Bölgesel Yönetimi-IKBY) de Irak bünyesinde federe bir birimdir. Bu itibarla, Irak Anayasası IKBY'nin kendi bayrağına sahip olmasına cevaz vermektedir.

Daha önceki ziyaretlerde de İKBY bayrağı, Irak bayrağı ile birlikte yan yana kullanılmıştır. Burada önemli olan İKBY bayrağının Irak bayrağı ile yan yana kullanmak suretiyle Irak'ın toprak bütünlüğünün vurgulanması ve Irak Anayasası'na duyulan saygının gösterilmesidir. Bayrağın göndere çekilmesi ziyaretin bir ‘çalışma ziyareti' olmasının sonucudur.”

Barzani, geri adım atmamak için dostlarına “Referandum yapmamıza izin verin, bağımsız devlet kurma girişimimiz olmayacak” diyor. AKP'nin, bir dostu Barzani kalmıştı. Eğer bu olayın arkasında siyasi başka bir durum yoksa o da ayıp ediyor.