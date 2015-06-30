Türkiye'den krizdeki Yunanistan'a ekonomik işbirliği teklifi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin, iki gündür Yunanistan'ın borçlarını Türkiye'nin ödemesi yönünde gelen önerilerle ilgili olarak 'Teklif gelirse, değerlendiririz' demesinin ardından, AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu da “Yunanistan’ın ekonomik krizi aşabilmesi içn, elimizden ne gelirse, turizm ticaret alanlarında ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Yunanistan’ın IMF’ye 1.6 milyar Euro ödemesi için son gün olan 30 Haziran’a gelinirken, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün “Yunanistan’ın borcunu Türkiye ödesin” çağrısına hükümet kanadından yanıt geldi.

AKP Grup toplantısı için Meclis'e geldiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Böyle bir resmi teklif gelirse, değerlendiririz" dedi.

Bakan Zeybekci'nin ardından, AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu da Yunanistan'a yardım için ne gerekiyorsa yapabileceklerini söyledi.

‘Yunanistan'ın güçlü olmasını isteriz’

Davutoğlu, "Ekonomik kriz etkilerini göstermeye devam ediyor. Dost ve komşu Yunanistan’ın tablosunu göz önüne alınız. Biz benzer tablolarla karşı karşıya değilsek, AK Parti'nin sayesindedir. Bu kürsüden, komşu Yunanistan’a dayanışma mesajını da iletmek istiyorum. Biz çevremizde barış içinde yaşayacağımız, güçlü ülkeler görmek isteriz. Hiçbir komşumuzun zayıf düşmesinden menfaat duymayız. Yunanistan ekonomik kriz içindeyken, 2011’den itibaren Yunanistan ile işbirliği konseyini bu mantık içinde gerçekleştirdik. Son ziyaretimde, sayın Çipras ile görüşmüştüm. İfade etmiştim. Biz Yunanistan’ın güçlü olmasını isteriz. Ege’nin barış gölü olmasını isteriz. Kıbrıs’ın çözülmesini isteriz. O yüzden Türkiye her türlü işbirliği teklifine olumlu yaklaşacaktır. Ama tabi Yunanistan’ın iç şartları nedeniyle bu mümkün olmadı. Yunanistan’ın ekonomik krizi aşabilmesi içn, elimizden ne gelirse, turizm ticaret alanlarında ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu çerçevede de Yunanistan’ın ekonomik sorunları karşısında, birlikte atabileceğimiz adımları, karışlıklı oturup konuşmak üzere, daha önce planladığımız işbirliği konseyi için Yunanistan’a gideceğiz" dedi.