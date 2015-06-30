Standard & Poor's Yunanistan'ın notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Yunanistan'ın kredi notunu CCC'den CCC-'ye düşürdü. Bir kademe sonrası D yani iflas anlamı taşıyor.
S&P, Yunanistan'ın Euro'dan çıkma ihtimalinin ise yüzde 50 olduğunu bildirdi.
S&P, karar gerekçesinde, Aleksis Tsipras başbakanlığındaki hükümetin pazar günü yapmayı kararlaştırdığı referanduma dikkat çekti.
Referandumda uluslararası kreditörlerin tasarruf ve reform talepleri halkın oyuna sunulacak.
'İç politikaya öncelik veriyor'
S&P'nin gerekçesinde, "Referandum kararı, Tsipras hükümeti açısından ülkenin mali ve ekonomik istikrarı, dış borçların karşılanması ve Euro üyeliğinden ziyade iç politikanın öncelik taşıdığını ortaya koyuyor" ifadesine yer verildi.
Başbakan Aleksis Tsipras, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) bugün yapılması gereken 1,5 milyar euroluk ödemenin yapılmayacağını açıklamıştı.