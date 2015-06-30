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Ekonomi
Deutsche Welle

Standard & Poor's Yunanistan'ın notunu düşürdü

S&P, Yunanistan'ın kredi notunu bir kademe daha düşürdü. Böylece Atina'nın iflasına bir kademe kaldı. Yunanistan'ın Euro'dan çıkma ihtimali ise yüzde 50 olarak hesaplandı.

30 Haziran 2015 15:09


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Yunanistan'ın kredi notunu CCC'den CCC-'ye düşürdü. Bir kademe sonrası D yani iflas anlamı taşıyor.

S&P, Yunanistan'ın Euro'dan çıkma ihtimalinin ise yüzde 50 olduğunu bildirdi.

S&P, karar gerekçesinde, Aleksis Tsipras başbakanlığındaki hükümetin pazar günü yapmayı kararlaştırdığı referanduma dikkat çekti.

Referandumda uluslararası kreditörlerin tasarruf ve reform talepleri halkın oyuna sunulacak.

'İç politikaya öncelik veriyor'

S&P'nin gerekçesinde, "Referandum kararı, Tsipras hükümeti açısından ülkenin mali ve ekonomik istikrarı, dış borçların karşılanması ve Euro üyeliğinden ziyade iç politikanın öncelik taşıdığını ortaya koyuyor" ifadesine yer verildi.

Başbakan Aleksis Tsipras, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) bugün yapılması gereken 1,5 milyar euroluk ödemenin yapılmayacağını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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