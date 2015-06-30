Bir ülke daha Yunanistan gibi iflas bayrağını çekmek üzere

Finansal krizdeki Yunanistan'la benzer sorunlar yaşayan ve temerrüdün eşiğinde olan Porto Riko'ya ABD'nin Yunanistan'ı yakıştırması yapılıyor.

Dış işlerinde ABD'ye bağlı olan özerk Karayip adası Porto Riko'nun Valisi Alejandro Garcia, adanın 72 milyar dolara ulaşan kamu borcunu ödeyemeyerek, temerrüde düşeceğini bildirdi.



New York Times'a konuşan Garcia, "Borcumuz ödenebilir değil ve başka alternatif yok" ifadesini kullandı.



Garcia, ABD Kongresi'ne adanın borçlarını yeniden yapılandırmasına imkan tanıyacak yasa değişikliği için talepte bulunmayı değerlendirdiğini bildirdi.



Yaklaşık 3,6 milyon nüfusu bulunan Porto Riko'da kişi başına düşen kamu borcu ABD'nin tüm yerel hükümetlerinden daha yüksek. Ancak, iç işlerinde bağımsız olması nedeniyle diğer Amerikan eyalet ve kentlerinden farklı statüde bulunan Porto Riko'da borçların yeniden yapılandırılması imkanı da bulunmuyor.

'Kurtarma söz konusu değil'

Bu arada, Obama yönetimi, Porto Riko'nun içinde bulunduğu finansal krizden mali yardımla kurtarılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın brifinginde, kamu borçlarını ödeyemeyeceğini açıklayan Porto Riko'nun mali yardımla temerrütten kurtarılmayacağını belirterek, "Yönetimde ya da Washington'da hiç kimse Porto Riko'nun federal bir mali yardım programıyla kurtarılması niyetinde değil. Ancak, Porto Rico ve liderleriyle ciddi sorunları çözme konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kongre'ye Porto Riko'ya iflasını açıklama imkanı tanıyacak yasa değişikliğini ele alması çağrısında bulunan Earnest, ABD Hazine Bakanlığı'nın Porto Rikolu yetkililere bu noktada tavsiyelerde bulunduğunu kaydetti.



Para birimi olarak dolar kullanan Porto Riko'da devlet tahvili fiyatları, valinin açıklamasının ardından kayda değer seviyede geriledi.



Dış işlerinde ABD'ye bağlı olan özerk adanın sadece mevcut tahvil yükümlülüklerini karşılayabilmesi için, ilgili yatırımcılara her ay 93 milyon dolar ödemesi gerekiyor.



Ancak, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın bugün yayımladığı ekonomik rapor, adanın borçlarını ödeyemeyeceğini ortaya koyuyor.



Finansal krizdeki Yunanistan'la benzer sorunlar yaşayan ve temerrüdün eşiğinde olan Porto Riko'ya ABD'nin Yunanistan'ı yakıştırması yapılıyor.



Bununla birlikte, Porto Riko, ABD'nin iflas bayrağı çeken ilk yerel yönetimi olmayacak.



Michigan eyaletindeki Detroit, Kalifornia eyaletindeki Stockton ve Alabama eyaletindeki Jefferson County, ülkede daha önce iflasını açıklayan şehirler arasında yer alıyor.