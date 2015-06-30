Bakan Zeybekci: Yunanistan'dan borçları ödeme teklifi gelirse değerlendiririz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iki gündür Yunanistan'ın borçlarını Türkiye'nin ödemesi yönünde gelen önerilerle ilgili konuştu. AKP Grup toplantısı için Meclis'e geldiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Zeybekci, "Böyle bir resmi teklif gelirse, değerlendiririz" dedi.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü Yunanistan'ın 1,6 milyar Euro'luk borcunu Türkiye'nin üstlenmesini ya da sıfır faizli borç vermesini istemişti.

Bugün son gün

Yunanistan'ın Uluslararası Para Fonu'na (IMF) 1.6 milyar euroluk borcunu ödemesi bugün son gün. Atina, temerrüte düşerse, belki de euro bölgesinden çıkmasına neden olacak olaylar dizisini başlatmış olacak.

‘Çipras istifa edebilir’

Konuya yakın kaynaklar, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in bugün IMF'ye olan borçlarında temerrüte düşmeden önce Yunanistan'a yeni bir son dakika teklifi yaptığını belirtiyor. Başbakan Çipras ise pazar günkü referandumda evet çıkarsa istifa edeceğini açıkladı.

‘Anlaşmak herkesin yararına olur’

Eski Uluslararası Para Fonu (IMF) danışmanı, Oxford Üniversitesi Küresel Ekonomi Yönetimi Profesörü Ngarie Woods ise İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada Yunan halkının Avrupa Birliği'nde kalmaktan yana oy kullanacağı tahmininde bulundu.

Woods, Syriza'nın tahminlerinin aksine son günlerde piyasalarda yaşanan panik havasının ardından, Yunan seçmenin daha güçlü şekilde Euro Birliği'nden kalmaktan yana oy kullanacağını belirtti ve "Euro Birliği'nde kalmak maliyetli olsa da Yunan halkı 'birlik' içerisinde kalmak isteyecektir. IMF, Yunanistan'ın borcunun azaltılması gerektiğini başından beri söylüyor. Fakat Avrupa Birliği buna sıcak bakmıyor. Zaten IMF ve Avrupa arasındaki anlaşmazlığın temelinde de bu var" değerlendirmesinde bulundu.

Woods, reditörler ve Yunanistan arasında olası bir anlaşma sağlanmasının herkesin yararına olacağını da vurguladı.

‘En az yüzde 40'ın gitmesi lazım’

Kreditörlerin Yunanistan'a sunduğu şartların kabul edilebilmesi için halkın en az yüzde 40'ının sandığa gitmesi gerekecek. Buna rağmen referandumu destekleyen üç siyasi partinin (Syriza, Bağımsız Yunanlar ve Altın Şafak) en son yapılan genel seçimlerdeki toplam oy oranı yaklaşık yüzde 47 seviyesindeydi.

Toplam borç 323 milyar Euro

Yunanistan'ın yüzde 60'ı Euro Bölgesi'ne, yüzde 15'i devlet tahvillerine, yüzde 10'u IMF'ye, yüzde 8'i Yunan bankaları ve yabancı bankalar başta olmak üzere diğer kreditörlere, yüzde 6'sı da Avrupa Merkez Bankası'na olmak üzere toplamda yaklaşık 323 milyar avro borcu bulunuyor.