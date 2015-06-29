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Dünya

Ertuğrul Kürkçü: Yunanistan'ın 1,6 milyar Euro'luk borcunu Türkiye üstlensin

'Hükümeti Yunanistan'ın yanında yer almaya davet ediyoruz'

29 Haziran 2015 18:49

HDP'li vekil Ertuğrul Kürkçü, Yunanistan'ın 1,6 milyar Euro'luk borcunu Türkiye'nin üstlenmesini ya da sıfır faizli borç vermesini istedi.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Almanya, ABMerkez Bankası ve IMF'nin Yunanistan'ın değil, paranın çıkarını korumak için Syriza hükümetini baskı altına aldığını söyledi.

Bu yaklaşımın AB'nin ilkelerine ters olduğunu ifade eden Kürkçü, "Avrupa'nın Yunanistan'ın yardımına koşması ve Avrupa'yı kurtarması gerekir. Yunanistan'ın batmasıyla Avro ve Avrupa Birliği büyük çatlakla karşı karşıya kalacaktır" diye konuştu. Kürkçü, hükümeti Yunanistan'ın yanında yer almaya davet ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yunanistan'ın ödemesi gereken 1,6 milyar Avroluk borcu Türkiye üstlenebilir. Zor zamanda komşusuna yapılabilecek en büyük yardım budur. Bunun karşılığında Yunan halkının dostluğunu, Ege Denizi'nin barış denizine dönme imkanı elde edecektir. Türkiye'nin 2013'te uluslararası kurumlara yaptığı insani yardım tutarı 1,9 milyar dolardır. Türkiye'nin kaynakları Yunanistan'a bu yardımı yapmaya kafidir. Sıfır faizli borç olarak da bu desteği Yunanistan'a sunabilir."

 

Yunanistan'ı ziyaret etmişti

 

Ertuğrul Kürkçü geçen hafta, 8.Uluslararası Direniş Festivali’ne katılmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmiş, ziyaretinin ikinci gününde SYRIZA üst düzey yetkilileriyle Yunan parlamentosunda bir araya gelmişti.

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