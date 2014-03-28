Twitter'ın ardından YouTube'a da getirilen yasağa dünya basını ne dedi?

Twitter ve Youtube'a yönelik yasaklar dünya medyasının gözünü de Türkiye'ye çevirdi. Youtube'nin yasaklanmasının uluslararası ajansların 'flaş' olarak duyurmasının ardından, dünyanın önde gelen internet siteleri ve gazeteleri de yasağa geniş yer ayırdı. İngiliz Financial Times gazetesi ise haberi manşetine taşıdı.

Twitter ve Youtube'a getirilen yasaklar dünyada geniş yankı buldu. ABD Dışişleri Bakanlığı günlük basın toplantısında yasağa açıkça tepki gösterdi. Alman basını ise gazetelerinin internet sitelerinde konuya geniş yer ayırdı. İngiliz gazetesi Financial Times ise yasağı manşetine taşıdı.

ABD, Türkiye 'ye sosyal medya organları Twitter ve Youtube'a getirilen yasakları kaldırma çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, gündelik basın toplantısında, Twitter'in ardından erişimi yasaklanan Youtube ile ilgili soruya verdiği yanıtta, "Twitter konusunda da belirttiğimiz gibi, ifade özgürlüğüne kısıtlayan her türlü eyleme karşıyız. Türk hükümetine, Youtube ve Twitter'a vatandaşlarının erişimini engellemeyi kaldırması yönünde çağrı yapmayı sürdürüyoruz" bildirdi.

Gündelik basın toplantısında bir soru üzerine, ABD'li yetkililerin, Türk yetkililerle Twitter'a erişimin yasaklanması konusunda iki gün önce telefonla konferans görüşme yaptığını da belirtti. Harf, görüşmenin Türkiye'nin iletişim ve bilgi teknolojileri yetkililerinin isteği üzerine yapıldığını söyledi.

Harf, "Türkiye ile ifade özgürlüğüne yönelik bir dizi konuda görüşmeler yapıyoruz. Yetkililerimiz ve Türk yetkililer, Türkiye'nin yeni internet yasası, Twitter'in kapatılması sorunlarını görüştü ve internet özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği ve internet yönetimi konusunda ABD'nin görüşlerini paylaştı. Türk hükümetinin, Twitter ve şimdi de Youtube ile internet yasası konusundaki adımlarına yönelik çok ciddi kaygılarımızı gerek bu toplantılarda, gerekse büyükelçimiz aracılığıyla iletiyoruz. Bu yasakları durdurmaları gerektiğini çok güçlü biçimde ifade ediyoruz. Bu yasal konular, bizimle ilgili değil ama Türkiye'nin bu konuda nasıl ilerleyebileceği noktasında hükümetler düzeyinde konuşuyoruz" dedi.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) Twitter'a erişimi engellemesi kararına yönelik Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı aldığına da değinen Harf "Mahkeme 30 gün süre verdi. Bu kararı kısa zamanda uygulamalarını umuyoruz" diye konuştu.

Financial Times manşete taşıdı

İngiliz Financial Times gazetesi ise Türkiye'deki sosyal medyaya yönelik yasakları manşetine taşıdı.

Alman basını da geniş yer verdi

Alman basını Türkiye'de YouTube'a erişimin engellenmesine geniş verdi. Yasağı gazeteler ve televizyonlar kısa süre içinde son dakika haberi olarak verdiler. Gazetelerin internet sayfalarındaki haberlere çok sayıda okur da yorum yaptı. Okurların yorumlarında yasak eleştirilirken, bu haliyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasına karşı çıkıldı.

Bild, Twitter savaşından sonra Erdoğan şimdi de YouTube kapattı:

“Çarşamba günü mahkeme Twitter yasağını kaldırdı. Şimdi Hükümet YouTube'u kapattı."

Die Welt, Erdoğan Twitter'dan sonra YouTube'u kapattı: “Twitter'dan sonra sırada video platformu YouTube var. Şimdi seçim kampanyası var ve o internet söylentilerinden korkuyor. Hükümet çevreleri önlemden bahsediyorlar. Ses kaydı kaldırdığında YouTube'un tekrar açılabileceği ifade ediliyor."

Die Zeit, Türkiye YouTube'u da kapattırdı: “Türkiye'de Twitter'dan sonra YouTube da bloke edildi. Yetkili telekomünikasyon dairesi mahkeme kararı olmadan kapattı."

Der Spiegel, Erdoğan YouTube'u kapattırdı: “Önce Twitter, şimdi YouTube"

Der Tagesspiegel, Erdoğan YouTube'u kapattırdı: “Türk Başbakanı Erdoğan Twitter'ı kapattırdıktan sonra aynı yolu YouTube için de izledi. Pazar günkü yerel seçimlere az bir zaman kala Başbakan Erdoğan Twitter'dan sonra YouTube kapattı. Bu adım mahkeme kararı olmadan atıldı."