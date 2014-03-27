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Ekonomi

Youtube yasaklandı; dolar 2,18'i aştı, borsa ekside

Twitter yasağının ardından Youtube'a da erişimin engellenmesinin ardından dolar yükselerek 2,1860'ı gördü, borsa günü ekside kapattı

27 Mart 2014 20:55

Youtube yasağı lirayı ve borsayı vurdu. Youtube'un TİB'in 'idari tedbir' kararıyla kapatılması borsayı eksiye çekerken, lirayı da dolar karşısında geriletti.

Banka hisselerine gelen alımlarla iki gün üst üste hızlı yükselen borsa, bugün de Youtube yasağının açıklanmasına kadar artıda hareket etti. İki günlük kazanımlarını gün içinde koruyan hisse senetleri Youtube internet sitesine erişimin engellenmesi kararının ardından siyasi tansiyonun yükseleceği endişeleriyle günü yüzde 1.01 ekside kapattı.

Gün içinde 68,149 puana kadar yükselen borsa endeksi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın Youtube'u kapatma kararının ardından eksiye geçerek 67,048 puandan kapandı. Bankacılık hisselerinden oluşan mali endeks de günü yüzde 0.89 gerileme ile kapattı.

Youtube yasağı döviz piyasalarına da yansıdı. Sıcak para girişleriyle dolar karşısında son bir aylık dönemin en yükseğine çıkan lira, Youtube yasağının ardından geriledi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın Youtube'a idari tedbir uygulandığını açıklaması ardından dolar yeniden yükseldi.

Bugüne 2.19 lira düzeyinden başlayan dolar, sıcak para girişleriyle bir ayın en düşüğü olan 2.17 düzeyine kadar geriledi. Youtube yasaklama kararı öncesi 2.1760 civarında olan dolar/TL, yönünü yukarı çevirerek 2.1860 seviyesine çıktı.

Sıcak para girişleriyle yüzde 11'in altına gerileyen devletin tahvilleri gösterge faizi de, yasağın ardından yüzde 10.99 ile yeniden yüzde 11 sınırına dayandı.

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