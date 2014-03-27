AB'den Youtube tepkisi: Bu yasaklar nereye varacak?

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Yotube'un kapatılması hakkında, "Bilgi paylaşma özgürlüğüne saygi gösterilmeli, kısıtlama ölçülü olmalı" dedi.

Füle, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından alınan "idari karar" ile Türkiye'de Youtube'a erişimin engellenmesi ile ilgili olarak Twitter üzerinden düşüncelerini paylaştı. Mesajlarını İngilizce ve Türkçe olarak paylaşan Füle, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye bu nereye varacak? Bilgi paylaşma özgürlüğüne saygi gösterilmeli, kısıtlama ölçülü olmalı"