Youtube'un kapatılma gerekçesi: Ulusal güvenliği tehdit

YouTube'un kapatılma gerekçesinin “ulusal güvenliğe birinci dereceden tehdit” olduğu ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı'ndan, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gönderilen yazı ile uygulamaya giren yasağa, Youtube'daki bazı içeriklerin "ulusal güvenliğe birinci derecede tehdit oluşturması" gerekçe gösterildi.

'Ulusal güvenliğimize birinci derece tehdit'

Dışişleri Bakanlığından, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına, "erişimin engellenmesi" konulu gönderlien yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal güvenliğimize birinci derece tehdit oluşturmakta olup bu ve söz konusu muhteviyata sahip olabilecek diğer adreslere erişimin derhal engellenmesi önem taşımaktadır"

Yazıda ayrıca sosyal paylaşım sitesi Youtube'daki 15 ayrı linke de yer verildi.

Mahkeme kararı yok

Mahkeme kararı olmadan idari tedbirle alınan karar, “Suriye'ye ilişkin operasyon ihtimallerinin konuşulduğu ve Türkiye toprağı statüsünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin durumunun değerlendirildiği” ses kaydının internete sızmasının ardından geldi.

TİB’in resmi internet sayfasında (tib.gov.tr) kararın açıklama bölümünde ‘itiraz et’ butonu da yer alıyor. İtiraz butonuna tıklandığında ise “unvan, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve açıklama” bölümlerinin doldurulması talep ediliyor.

TİB tarafından alınan karar 3G internet erişimi sağlayan GSM operatörleri ile internet erişim hizmeti veren TTNET ve Superonline gibi ISP şirketlerine tebliğ edildi. Yasaklama kararı, gün içinde operatörler ve şirketler tarafından aşama aşama uygulamaya kondu.

Başbakan Erdoğan , katıldığı bir televizyon programında, Twitter’ın kapatılmasıyla ilgili bir soruya, ‘bunların arkasında YouTube var’ demişti. Erdoğan “Facebook, Twitter ve Youtube’un aile değerlerini kökünden sarstığını” iddia etmişti.

