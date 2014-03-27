Türkiye’de YouTube yasaklandı

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), YouTube'a yönelik “idari önlemler” aldığını belirten bir açıklama yaptı. Türk basınında yer alan haberlerde YouTube'a erişim yasağının gün içinde aşama aşama uygulamaya konacağı kaydedildi.

Hürriyet gazetesi, kararın 3G internet erişimi sağlayan GSM operatörleri ile internet erişim hizmeti veren şirketlere iletildiğini yazdı.

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayı başında yaptığı açıklamada, Facebook ve Youtube'u da kapatabileceklerini söylemişti. Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Bu konuda kararlılığımız var. Bu milleti Youtube'a, Facebook'a yedirmeyiz. Kapatılmaları da dâhil” dedi ve internetteki paylaşımların, özgürlükle de ilgisinin olmadığını iddia etmişti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Suriye' açıklaması

Sabah saatlerinde YouTube'da MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler, Bakanlık Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu arasında geçtiği belirtilen bir ses kaydı yayınlandı. Söz konusu kayıtta Suriye'ye olası bir askeri operasyon tartışmaları yer alıyordu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı makamı gibi devletin en hassas güvenlik konularının ele alındığı bir mekanda gerçekleştirilen çok gizli mahiyetteki böyle bir toplantının izlenerek görüşmelerin kamuoyuna servis edilmesi Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik alçakça bir saldırı, bir casusluk faaliyeti ve son derece ağır bir suçtur” denildi.

Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye Başbakanı Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları yayınlanmış, ancak Erdoğan bunları 30 Mart yerel seçimleri öncesi onu zayıflatmak isteyen siyasi düşmanlarının oyunu ve montaj olarak değerlendirmişti.

RTÜK’ten yayın yasağı

Radyo Televizyon Üst Kurulu, bugün internete sızdırılan ses kaydıyla ilgili açıklama yaptı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada bugün internete sızdırılan gizli Suriye görüşmesi ile ilgili yapılan haberler hakkında yayın yasağı uygulandığı belirtildi.