Türkiye'de saniyede 4 bin SMS atılıyor

Türkiye'de Ocak-Eylül 2014 döneminde 72 milyon cep telefonu hattından saniyede 4 bin 119 SMS atıldı, 151,5 milyar dakikalık görüşme yapıldı. Cep telefonu hat sayısı 71 milyon 908 bin 742'ye yükseldi. 0-9 yaş aralığı hesaba katılmadığında cep telefonu hat sayısının ülke nüfusunun yüzde 112'sine yükseldi.

Ortalama 72 milyon cep telefonu hattından 9 ayda 151,5 milyar dakika görüşme yapıldı. Konuşmaların yüzde 58'i operatör içinde, yüzde 37,15'i farklı operatörler, yüzde 4,85'i ise sabit hatlarla yapıldı. Görüşme süresi, 2 milyar 525 milyon dakikaya, 105 milyon 208 bin 333 güne, 288 bin yıla, 2 bin 880 asıra denk geliyor.

Saniyede 4 bin SMS

Yılın ilk 9 ayında 72 milyon cep telefonu hattından atılan SMS sayısı 97 milyar 169 milyon oldu, hat başına ortalama bin 349 SMS düştü. Atılan SMS sayısı günde 355 milyon 930 bini, saatte 14 milyon 830 bini, dakikada 247 bini, saniyede ise 4 bin 119'u buluyor.

Cep telefonundan internet kullanımında ise 9 ayda 204 bin 212 TB (Terabyte) veri alışverişi yapıldı. 210 milyon GB'ye (Gigabyte) denk gelen veri alışverişinde günde 766 bin GB veri kullanıldı.

Türkiye, mobil abone başına düşen aylık 370 dakika görüşme ile Avrupa'da birinci olurken, 297 dakikayla Fransa ikinci, 276 dakikayla İsveç üçüncü sırada yer aldı. (AA)