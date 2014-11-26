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Ekonomi

'Cep'teki reklam SMS'lerine ilk ceza...

Bakanlık, Merka Enerji Tasarruf Ürünleri şirketine 25 bin lira ceza kesti

26 Kasım 2014 09:41

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, binlerce tüketiciyi yakından ilgilendiren izinsiz mesaj gönderimine için ilk cezayı kesti.

Toplu mesajları takibe alan bakanlık, telefon üzerinden gönderilen “Dosya masrafı size geri ödenecektir. Başvuru için son gün hemen arayın” kısa mesajı için Merka Enerji Tasarruf Ürünleri şirketine 25 bin lira ceza kesti; reklamların durdurulmasına da karar verildi.

Erdinç Çelikkan’ın Hürriyet’teki haberine göre, ‘Yeni Tüketici Yasası’na göre onay almadan birden fazla mesaj gönderen firmalara bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası veriliyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, tüketiciye Facebook, SMS, WhatsApp ve Twitter üzerinden gönderilen izinsiz mesajların takip edildiğini belirterek şirketlere “cezayı keseriz” uyarısında bulunmuştu.

Canikli, “Denetim ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Şirketlerin tüketiciden mutlaka yazılı teyit almaları gerekiyor. Mesajı istemiyorsanız şirkete 50 bin TL’ye kadar ceza yazacağız” demişti.

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