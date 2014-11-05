Elektronik ticarette yeni dönem: Pazarlama SMS'leri artık gönderilemeyecek

Elektronik ticaret kanununda yapılan düzenleme ile ticari işletmeciler, kendi sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılara telefon, e-posta ve kısa mesaj gibi elektronik haberleşme araçlarıyla izin almadan iletişim kuramayacak. Ayrıca şirketler sundukları hizmetlere ilişkin olarak siyasi propaganda yapamayacaklar.

Elektronik ticarete ilişkin esasları düzenleyen elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında yasa Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yasa, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yasa'nın "değiştirilen mevzuat" başlığı altında düzenlenen 14. maddesinin 5. fıkrasına, "İşletmeciler, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarıyla siyasi propaganda içerikli haberleşme yapamazlar" hükmü koyuldu.

Önceden onay alınacak

Yasada yer alan hükümlere göre, ticari elektronik iletileri, alıcılara önceden onaylarını almadan birden fazla gönderen hizmet sağlayıcılara 10 bin liradan, 50 bin liraya kadar idari para cezaları verilecek. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilecek.

Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi halinde, mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik ile ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacak. Buna karşılık, esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilecek. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek.

İzin alınmadan pazarlama amaçlı haberleşme yapılamayacak

İşletmeciler; kendi sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapamayacak.

Bakanlık istenince belgeler verilmek zorunda

Ayrıca, bakanlık tarafından görevlendirilen denetim elemanlarına istenilen bilgi, belge ve defter ile elektronik kayıtları vermeyenlere de 2 bin liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Geçici maddeye göre, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları hakkında "ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir" hükmü uygulanmayacak.