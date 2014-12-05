Cep telefonuna 9 ayda ne kadar ödedik?

Cep telefonu ithalatı 2014 yılı ilk 9 ayında 8.6 milyon adet oldu. İthalat değeri yaklaşık 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalatın aşağı çekilememesi durumunda yeni vergiler gelebilecek.

Anka Haber Ajansı'nın haberine göre, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cep Telefonları İthalatında Korunma Önlemi Soruşturması Açılmasına İlişkin Tebliğ"in bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatılarak şu ifadelere yer verildi:

"İthalatta korunma önlemleri hakkında mevzuat çerçevesinde açılan korunma önlemi soruşturmasının en geç 9 ay içerisinde tamamlanması gerekmekte, ihtiyaç olması halinde bu süre 6 ay daha uzatılabilmektedir. Artan ithalatın yerli üretimde zarara neden olduğu iddiasıyla yerli üreticiler tarafından Ekonomi Bakanlığı'na yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, cep telefonlarının ithalatında korunma önlemi soruşturması başlatılmıştır. Anılan Tebliğ ile taraflara soruşturma kapsamında kendilerini ilgili taraf tanıtmaları için yirmi gün, soru formunu doldurmaları için otuz gün süre tanınmıştır."

Cep telefonu ithalatı son dönemde önemli ölçüde arttı

İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat çerçevesinde açılan söz konusu soruşturmanın, anılan mevzuat çerçevesinde İthalat Genel Müdürlüğü tarafında yürütüleceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma sürecinde artan ithalatın yerli üretimde bir zarara yol açıp açmadığı hususu değerlendirilecek ve ilgili mevzuatta bulunan şartların gerçekleştiğinin tespit edilmesi halinde ithalatta korunma önlemi uygulanabilecektir. İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat çerçevesinde korunma önlemi gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilmektedir. Cep telefonlarının ithalatı son dönemde önemli oranda artmıştır. Yolcu beraberinde gelenler hariç olmak üzere, cep telefonu ithalatı 2013 yılında bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 15 oranında artarak 12.2 milyon adet olarak gerçekleşmiş ve ithalat değeri 2.7 milyar dolara ulaşmıştır. 2009-2013 arasında ithalat toplam yüzde 11 oranında arttı. 2013 ve 2014 yılları ilk 9 aylarında ithalatta bir önceki yılların aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 0.5 oranında artış gerçekleşti. 2014 yılı ilk 9 ayında ithalat 8.6 milyon adet olmuş ve ithalat değeri yaklaşık 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."