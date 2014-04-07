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Yaşam

'Nuh'a itiraz: Bu film inançlarımıza aykırı

Avukat Yusuf Erikel, İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 'Nuh: Büyük Tufan' filmden önce 'Bu filmin İslam inancıyla alakası yoktu' ibaresinin konulmasını talep etti

07 Nisan 2014 19:48

Avukat Yusuf Erikel, İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak 'Nuh:Büyük Tufan' filmi için, ‘Allah’ın peygamberi olan Hz Nuh’un şahsiyetini rencide etmesi ve inançlarımıza aykırı olması’nı iddia ederek, film seyredilmeden önce aşağıdaki metnin yayınlanmasını talep etti.

‘Seyretmekte olduğunuz bu film, tamamıyla filmin senaristinin kendi kurgusu olup; bu filmdeki Hz Nuh karakterinin ve anlatılan olayların İslam inancıyla, Kuranı Kerim’de bahsedilen Büyük Peygamber Hz. Nuh ile alakası yoktur. Hz. Nuh Kuran’da övülen büyük peygamber olup, İslam inancına göre peygamberler günah işlemekten münezzehtir’.

Film daha önce Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya’da yasaklanmıştı.

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