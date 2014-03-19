'Nuh'un Gemisi' filmine bir tepki de Vatikan’dan geldi

Russell Crow ve Anthony Hopkins'in rol aldığı ve 125 milyon dolar yatırım bütçesi olan "Nuh'un Gemisi" (Noah's Ark) bir tepki de Vatikan’dan geldi.

Mehmet Çiftçi'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francesco’nun, Rusell Crow ile çarşamba günü planlanan randevuyu iptal ettiği duyuruldu. Vatikan tarafından son dakikada alınan iptal kararının nedeni açıklanmadı. ANSA Ajansı, Vatikan’ın filmin yapımcısı olan Paramount Pictures yöneticilerinin Papa ile olan randevuyu "Nuh'un Gemisi" filminin promosyonunda kullanılmasından çekindiği için bu kararı aldığını savundu.

28 Mart 2014 tarihinde ABD'de gösterime girecek olan "Nuh'un Gemisi" (Noah's Ark) daha öncede bazı İslam ülkeleri tarafından filmin konusunun İslam'a aykırılık içerdiğinden dolayı yasaklanmıştı.