'Nuh'un Gemisi' gösterime girmeden yasaklandı!

Arap ülkelerinde “Nuh’un Gemisi” yasaklandı. Amerika’nın Paramount Pictures Corporation şirketinden bir temsilci, daha gösterime girmeyen “Nuh’un Gemisi” filminin, dini gerekçelerle bazı Arap ülkelerinde yasaklandığını bildirdi.

Gazeteport'ta yer alan habere göre, Russell Crow ve Anthony Hopkins’in rol aldığı ve 125 milyon dolar yatırım bütçesi olan film, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde sansürlendi.

Üç ülkede de, filmin konusunun İslam’a aykırılık içerdiğinden dolayı yasaklandığı açıklandı. Paramount şirketi Mısır, Ürdün ve Kuveyt’ de de benzeri bir yaklaşım beklendiğini ifade etti.

Film 28 Mart 2014 tarihinde ABD’de gösterime giriyor. Kahire’nin El Ezher Universitesi ise, dindar insanların duygularına bir provokasyon olarak değerlendirdiği “Nuh’un Gemisi”ni yasaklamak için bir fetva yayınladı.