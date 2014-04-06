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Yaşam

Nuh filmi bir ülkede daha yasaklandı

Gösterime girmeden önce 3 Arap ülke tarafından yasaklanan Nuh: Büyük Tufan filmi, Malezya'da da yasaklandı

06 Nisan 2014 17:13

Russell Crowe'un başrolünde yer aldığı ve daha gösterime girmeden 3 Arap ülke tarafıdndan yasaklanan "Nuh: Büyük Tufan" filmi, peygamberin yüzü gösterildiği için Malezya'da da yasaklandı.

Malezya Film Sansür Kurulu Başkanı Abdül Halim Abdül Hamid, kararın iki hafta önce alındığını söyleyerek “Bir peygamberin yüzünün gösterilmesi İslam’da yasaktır. Eğer film Malezya’da gösterilseydi çok fazla tepkiye yol açabilirdi” dedi.

Film, daha önce Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri’nde de yasaklanmıştı.

Mısır’daki El Ezher Üniversitesi de filmin yasaklanması yönünde fetva vermişti.

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