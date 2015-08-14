Türkiye: Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın malvarlığına el konulabilir

Türkiye gazetesi, haklarında darbe suçlamasıyla yakalama kararı alınmasından birkaç saat önce yurt dışına çıkan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın malvarlıklarına el konulabileceğini yazdı.

Celal Kara’nın 17-25 Aralık sürecinde bazı isimlerin mal varlığına el koyduğunu hatırlatan gazetenin haberinde, “6415 sayılı kanuna göre terör örgütü üyelerinin mal varlıklarına tedbiren el koyma ve onları dondurma hakkı bulunuyor” denildi.

Türkiye gazetesinin bugünkü (14 Ağustos 2015) nüshasında, Ebru Karatosun imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Haklarında yakalama kararı çıkarılan ve Ermenistan'a kaçan eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'in mal varlıklarına el konulabilir. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ile suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkmasının ardından Ermenistan'a kaçtı. Firari isimlerden Celal Kara, 17-25 Aralık sürecinde bazı isimlerin mal varlığına el koymuştu. Şimdi aynı durum hem kendisi için hem de diğer savcılar için söz konusu olabilir. 6415 sayılı kanuna göre terör örgütü üyelerinin mal varlıklarına tedbiren el koyma ve onları dondurma hakkı bulunuyor. Mevzuata göre el koyma için savcılık karar verebiliyor. Daha sonra savcılık bu talebi mahkemeye gönderiyor. Mahkeme mal varlıklarına tedbiren el koyma ya da koymama konusunda 48 saat içinde karar veriyor. Tedbir kararının akıbeti mahkemeye bağlı. Bu arada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışına kaçan eski savcılar iadesi için Dışişleri Bakanlığına ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına “Difüzyon Mesajı” gönderdi. Yazıyla Öz ve Kara'nın haklarındaki suçlamalar tanımlanıp, yakalama kararı eklenerek Türkiye'ye iadesi için girişimlerde bulunulması talep edildi.