Özkök: Zekeriya Öz darbeciyse, nerede bu darbenin sivil ve medya ayağı?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Ergenekon ve 17 Aralık soruşturmalarının öne çıkan savcılarından Zekeriya Öz’ün ‘darbecilikle’ suçlanmasının ardından yurtdışına kaçmasını ele alan bir yazı kaleme aldı. Öz’ü ‘darbecilik’ suçlayanları eleştiren Özkök, "Peki nerede bu darbenin sivil ayağı... Medya ayağını hiç sorgulamayacak mısınız” sorusunu dile getirdi.

Ergenekon sürecinde yaygın olarak kullanılan “Türkiye’nin bağırsakları temizleniyor’ söylemine atıfta bulunan Özkök, “O günün mağdurları yakanıza yapışacak. Soracaklar size. Eğer onun yaptığı darbeyse, sizin yaptığınız neydi? Darbe değil, devrimdi bütün bunlar size göre… Türkiye'nin bağırsaklarını temizliyordunuz... Meğer dolduruyormuşsunuz!” dedi.

Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet gazetesinde “Yazıklar olsun yazık edenlere” başlığıyla yayımlanan (14 Ağustos 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Zekeriya kaçtı...

Sizin ise kaçacak küçücük bir deliğiniz bile yok... Yani size kaçış yok... O günün mağdurları yakanıza yapışacak... Soracaklar size... Eğer onun yaptığı darbeyse, sizin yaptığınız neydi...

Ben aradan çekiliyorum.

Şimdi bu sicile, bu karanlık maziye, bu darbe dosyasına siz kendiniz bir lakap takın.

-"Darbecinin suç ortağı..."

-"Darbenin medya ayağı..."

-"Darbenin sivil siyasi ayağı..."

Hadi yine insaflı davranayım da daha hafif bir ifade ile durumunuzu kurtarayım:

"Darbe şakşakçısı..."

Darbenin 'medya ayağı' nerede

Arkadaşlar...

"Zekeriya şöleniniz" bitti mi...

Keyfini çıkardınız mı, "Darbeci savcının" kaçması olayının...

Dip sarhoşluğunuz geçti mi...

Hadi öyleyse, şimdi ciddi meseleleri konuşmaya başlayalım.

* * *

Zekeriya Öz ve öteki iki savcıyı neyle suçluyorsunuz...

"Darbecilikle" değil mi...

Ben darbeci demiyorum... Savcı diyorum, siz diyorsunuz.

Öyleyse, son 6 yılın moda deyişiyle soralım:

"Peki nerede bu darbenin sivil ayağı..."

"Medya ayağını" hiç sorgulamayacak mısınız...

* * *

Biliyorum, "Zekeriya şenliklerinden" bitap düştünüz, geçici bir amnezyadan mustaripsiniz...

Dip sarhoşluğu unutkanlık da yapar...

Ama benim kafam yerinde, isterseniz o günlere dönelim, size hatırlatayım.

* * *

Ne yapıyordunuz o günlerde...

-"Darbeci Zekeriya" talimat veriyordu, siz manşetlere koyuyordunuz.

-"Darbeci Zekeriya" çağırıyor, emrediyor, siz köşelerinize taşıyordunuz.

* * *

Darbe değil, devrimdi bütün bunlar size göre.

Matahmış gibi durmadan tekrarladığınız, ağzıma dahi almak istemediğim o iğrenç tabirinizle, "Türkiye'nin bağırsaklarını temizliyordunuz..."

Meğer dolduruyormuşsunuz...

* * *

-Siyasetçiniz onun savcısıydı...

Darbecinin savcısına ne isim takalım şimdi...

-Sizler gönüllü emir kullarıydınız...

"Darbeci Zekeriya'nın" emriyle, ne canlar yakmış, ne hayatlar söndürmüştünüz...

-İnsanlara ne lakaplar takmış, özel hayatlarını şehvetten kudurmuş iştahınızla nasıl paramparça etmiştiniz...

* * *

"Heykeli dikilecek adamdı" hepiniz için o firari...

Sizlerse o darbenin habis heykeltıraşları...”

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