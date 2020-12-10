Türkiye Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Uygulanan model kamu yararına; KDV muafiyeti sadece bizim tarafımızdan kullanılıyor

Türkiye Varlık Fonu, ilk kez T24 yazarı Barış Soydan'ın "Milli Piyango'da Demirören dönemi" yazı dizisi tarafından dile getirilen bilgilerle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "İddiaların aksine, Sisal Şans'a herhangi bir muafiyet sağlanmamaktadır" denildi.

Barış Soydan, yazısında özelleştirilmeden önce Milli Piyango'nun toplam satış gelirinden devlete KDV ödendiğini ve kalan tutarın hasılat olarak değerlendirildiğini; özelleştirme sonrasında ise piyango satışlarından devlete KDV ödenmediğini ve Demirören-Sisal'in komisyonunun vergisi ödenmemiş toplam tutar üzerinden hesaplandığını belirtmişti.

Türkiye Varlık Fonu ise yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Sisal Şans'a, sunduğu operatörlük hizmetleri karşılığında, bayilere ödenen komisyonlar da dahil olmak üzere hasılat üzerinden yüzde 9,5'luk komisyon ödenmektedir. Söz konusu komisyon bedelinin üzerinden hesaplanan yüzde 18 oranındaki KDV ise devlete ödenmektedir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-i bendine istinaden TVF'ye tanınan KDV muafiyeti sadece TVF tarafından kullanılmaktadır.

"Dünyadaki tüm modelleri inceledik"

Açıklamada, 2019'da yürütülen hizmet alım ihale sürecinde dünyadaki şans oyunları işletim modellerinin ayrıntılarıyla incelendiği ve kamuya en yüksek faydanın sağlanması amacıyla “hasılat garantisi ile hizmet alımı” modelinin tercih edildiği savunuldu. Türkiye Varlık Fonu'nun açıklamasında şu satırlara yer verildi:

"Kamuoyunun tekrar bilgilendirilmesi amacıyla ifade etmek isteriz ki, Lisans'tan elde edilen tüm hasılat, TVF'nin Halk Bankası hesaplarında toplanmaktadır. Ayrıca TVF, bu hasılat bedeli üzerinden ikramiyeleri, operatör komisyonunu ve vergileri ödemektedir. Kalan bakiye, kamu payı olarak ayrılmaktadır."

Açıklamada yapılan ihale sonucunda Sisal Şans'ın 2018 yılında 3,4 milyar TL seviyesinde olan hasılatı 2020 yılı için en az 9 milyar 320 milyon TL'ye çıkarmayı öneren ve hasılattan bayilere ödenecek pay dahil yüzde 9,5 komisyon talep eden teklifinin kamu açısından en avantajlı teklif olduğu görüldüğü belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Sözleşme ile 2019'da yaklaşık yüzde 13,5 olan operasyonel maliyetler yüzde 9,5'a indirilmiştir. 2021 için hesaplanan hasılat garantisi tutarı 12,4 milyar TL, buna bağlı olarak vergiler dahil kamuya aktarılacak toplam tutar ise yaklaşık 4 milyar TL'dir.

"Sisal Şans'ın operasyona başladığı 1 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar olan dönemde elde edilen hasılat ve kamuya aktarılan tutar, COVID-19 pandemi koşullarına rağmen, geçen yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 107 ve yüzde 27 oranında artmıştır. Bu anlamda uygulanan modelin kamu yararına olduğunun altı bir kez daha çizilmelidir.

"İhale şartnamesi ile teklif veren şirketin en az yüzde 49'unun yabancı stratejik sermayedara ait olması zorunluluğu getirilmiştir. Sisal Şans'ın yüzde 49 yabancı ortağı İtalyan Sisal S.p.A'dır. Sisal Şans'ın 50 milyon euroluk yatırımıyla Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye girişi de sağlanmıştır."