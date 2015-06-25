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Ekonomi

Türkiye Schengen'e 48,8 milyon Euro ödedi

Türkiye vatandaşları, AB üye ülkelerine 1 tılda 813.000 kısa süreli vize başvurusu yaptı

25 Haziran 2015 16:05

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın TBMM'de kabulünün ardından geçen bir yıllık sürede Türk vatandaşlarının ödedikleri vize harçları toplamı 48,8 milyon euroya ulaştı.

DHA'da yer alan habere göre, geçen bir yılda, Türk vatandaşları AB üye ülkelerine 813.000 kısa süreli (C tipi) Schengen vize başvurusu yaptı. İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Uzman Yardımcısı Ahmet Ceran, Avrupa Komisyonu’nun, anlaşmanın imzalanması öncesinde, Türkiye’nin 72 teknik kriterden, 22 kriteri karşılamış veya karşılamaya yakın olduğunu, 40 kriterin bir bölümünü karşıladığını, 10 kriteri ise karşılamadığını teyit ettiğini anımsattı.

Yaptığı yazılı açıklamada, vize serbestliği diyaloğunu ileri aşamaya taşıyacak reformlara gerekli önceliğin verilmediğine işaret eden Ceran, “Vize serbestliği diyaloğunu büyük ölçüde olumlu etkileyecek; özellikle veri güvenliği, entegre sınır yönetimi ve geri kabul mekanizmalarına ilişkin bir takım yasal düzenlemenin henüz etkin bir şekilde yerine getirilmemesi, sürecin geleceği için tehlike oluşturuyor” dedi. 

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