Charlie Hebdo katliamı sonrası Avrupa Birliği, Schengen'i sıkılaştırma hazırlığında

Fransa’da Charlie Hebdo’ya düzenlenen saldırı terörle mücadeleyi bir kez daha Avrupa Birliği’nin ilk gündem maddesi haline getirdi. Fransa’nın inisiyatifiyle Paris’te, AB ülkelerinin içişleri bakanlarını bir araya getiren toplantıdan çıkan mesajlar önümüzdeki dönemde sınırı kontrolü olmadan yolculuk imkânı sağlayan Schengen sisteminde değişikliğe gidilmesinin ve mevcut kuralların sertleştirilmesinin gündeme geleceğine işaret etti.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, AB ülkeleri uzun süredir özellikle dış sınırlardaki kontrollerin güçlendirilmesi için teknik çalışma yürütüyordu. İspanya İçişleri Bakanı Jorge Fernandez Diaz, AB’deki hareket kabiliyetinin terör saldırıları yapmak isteyenlerin hareketini kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ise “AB yasaları terörle mücadele için yeterli değil” dedi.

Orta ve uzun vadede etkili olabilir

Schengen’de kuralların sıkılaştırılması mevcut vize uygulamalarını kısa vadede doğrudan etkileyecek olmasa da orta ve uzun vadede dolaylı bir etki söz konusu olabilir. Şu aşamada, dış sınırlardan AB’ye giriş yapanlar hakkında maksimum düzeyde, derinlemesine, somut ve doğru bilgi elde edilmesi amaçlanıyor. Paris’teki saldırıların ardından AB’nin önlem alacağı diğer bir alan ise internet. AB Komisyonu, internet şirketlerinden terörü savunan, şiddet ve nefreti teşvik eden içeriklerin bildirilmesinin ve kaldırılmasının garanti altına alınmasını istiyor. İnternet şirketleri bu alanda işbirliğine açık oldukları mesajını verseler de şu ana kadar atılmış somut bir adım söz konusu değil.