‘Sığınmacı akını Schengen’e tehdit’



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Lüksemburg'daki AB İçişleri Bakanları toplantısında sığınmacı krizinin Avrupa'daki dolaşım özgürlüğünü tehdit ettiğini söyledi. “Schengen'de değişiklik arzusu içinde değiliz, sistematik sınır kontrollerini tekrar devreye sokmak istemiyoruz” diyen de Maiziere “Ne var ki yükümlülükler yerine getirilmeyecek olursa o zaman bu, en sonunda Avrupa'da serbest trafiğin bitmesi anlamına gelebilir” dedi.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere konuşmasında Dublin Anlaşması'na dikkat çekti. Dublin Anlaşması, sığınmacıların iltica başvurularını Avrupa'da ayak bastıkları ülkede yapmalarını öngörüyor. De Maiziere İtalya ve Yunanistan'ın da bu anlaşmaya uyması gerektiğini vurguladı. Akdeniz üzerinden gelen sığınmacıların ilk ayak bastığı bu ülkeler sığınmacı yükünün Avrupa ülkeleri arasında paylaştırılmasını istiyor.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve de sorumluluk ve dayanışma olmadığı takdirde Schengen'in tehdit altında olduğunu söyledi. Fransa ve Almanya zirvede “sadece kalma perspektifi olan” sığınmacıların alımıyla ilgili bir kota sistemi uygulanması gerektiği aksi halde sığınmacıların İtalya ve Yunanistan'da kalması düşüncesini savundu. İki ülke ekonomik gerekçelerle Avrupa'ya gelenlerin de ülkelerine geri gönderilmesini istedi.

Avrupa Birliği Komisyonu İtalya ve Yunanistan'daki 40 bin sığınmacının başka ülkelere yerleştirilmesini öngören bir plan hazırlamıştı. Bu plan da zirvede birçok Orta ve Doğu Avrupa ülkesi tarafından kabul edilmedi.