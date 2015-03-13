Schengen'de denetim sıkılaştırılıyor

Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği ülkelerinin içişleri bakanları, radikallerin

Avrupa ülkelerine girişlerini engellemek amacıyla yeni güvenlik önlemleri uygulanması

konusunda anlaştı. Alınan önlemler, Schengen Bölgesi'ne girişlerde Avrupa Birliği

vatandaşları da sıkı denetime tabi tutulmasını öngörüyor.

Haziran ayından itibaren yürürlüğe konulması planlanan uygulama kapsamında

şüphelilerin isimlerinin yer aldığı listenin sınırlara gönderileceği belirtildi. AB'nin

içişlerinden sorumlu komiseri Dimitris Avramapoulos, Schengen Bölgesi'ndeki gümrük

kapılarına gönderilecek listeyle ilgili ayrıntıların güvenlik gerekçesiyle

açıklanmayacağını söyledi. Listenin önümüzdeki hafta tamamlanacağı bildirildi.

Şu anda geçerli olan uygulama çerçevesinde Schengen Bölgesi sınır kapılarından

geçenlerin yaklaşık yüzde 30'unun kimlikleri çalıntı ya da sahte olup olmadıklarına dair

elektronik denetimden geçiriliyor.

İçişleri bakanları, özellikle havaalanlarındaki gümrük kapılarında uzun kuyruklara yol

açacağı gerekçesiyle tüm yolcuların pasaportlarının kontrol edilmesi önerisini reddetti.

Gümrük kapılarının daha yoğun şekilde kontrol edilmesi Fransa'daki Charlie Hebdo

saldırısından sonra tartışılmaya başlamıştı.