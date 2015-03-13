Schengen'de denetim sıkılaştırılıyor

Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği ülkelerinin içişleri bakanları, radikallerin
Avrupa ülkelerine girişlerini engellemek amacıyla yeni güvenlik önlemleri uygulanması
konusunda anlaştı. Alınan önlemler, Schengen Bölgesi'ne girişlerde Avrupa Birliği
vatandaşları da sıkı denetime tabi tutulmasını öngörüyor.
Haziran ayından itibaren yürürlüğe konulması planlanan uygulama kapsamında
şüphelilerin isimlerinin yer aldığı listenin sınırlara gönderileceği belirtildi. AB'nin
içişlerinden sorumlu komiseri Dimitris Avramapoulos, Schengen Bölgesi'ndeki gümrük
kapılarına gönderilecek listeyle ilgili ayrıntıların güvenlik gerekçesiyle
açıklanmayacağını söyledi. Listenin önümüzdeki hafta tamamlanacağı bildirildi.
Şu anda geçerli olan uygulama çerçevesinde Schengen Bölgesi sınır kapılarından
geçenlerin yaklaşık yüzde 30'unun kimlikleri çalıntı ya da sahte olup olmadıklarına dair
elektronik denetimden geçiriliyor.
İçişleri bakanları, özellikle havaalanlarındaki gümrük kapılarında uzun kuyruklara yol
açacağı gerekçesiyle tüm yolcuların pasaportlarının kontrol edilmesi önerisini reddetti.
Gümrük kapılarının daha yoğun şekilde kontrol edilmesi Fransa'daki Charlie Hebdo
saldırısından sonra tartışılmaya başlamıştı.