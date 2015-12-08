Türkiye, Montrö’de revizyon mu yapacak?

Yeni Şafak, her 20 senede bir gözden geçirilen Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 2016 tekrar gözden geçirileceğini söylerken, Türkiye’nin boğazdan silahlı geçişe dair bir yaptırım kararı konusunda direteceğini iddia etti.

Kıymet Sezer’in haberine göre Türkiye'nin Rus savaş uçağını Suriye sınır hattında düşürmesinin ardından Rusya, tehditlerini boğazlara taşırdı. Rus savaş gemisi Caesar Kunikov'un İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında, bir asker omzunda füze ile görüntülendi. Rus savaş gemisinin güvertesindeki “tacizkâr" fotoğrafı “provokatif" olarak nitelendiren Ankara ise Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni hatırlattı. Bu tabloyla Rusya'nın sözleşmeyi ihlal ettiği vurgulanırken, olay “tahrik unsuru" olarak görüldü. Türkiye, Rus gemilerinin boğazlardan geçişi konusunda teyakkuz halini arttırdı. Türkiye, boğazların ve toprak bütünlüğünün tehdit altında olduğunu hissetmesi halinde Rus gemilerine karşı boğazlarda “dilediği önlemi" alabilir.

2016’da değişecek

Bununla beraber 20 Temmuz 1936'da imzalanan ve 20 yılda bir gözden geçirilen Montrö, Temmuz 2016'da günün şartlarına göre yeniden masaya yatırılacak. Montrö sözleşmesinde, Türkiye'nin boğazların güvenliğine yönelen tehdit unsurlarına karşı yeni önlemleri gündeme getirebileceği, bu konuda çalışma yürütüldüğü belirtildi. Böylelikle boğazlarda Rus savaş gemilerinin tehditleri Montrö üzerinde şimdiden müzakerelerin başlamasına neden olacak. Rus savaş gemisindeki füze taşıyan asker görüntüsünü not eden Türkiye'nin, Montrö masasına, barış dönemlerinde boğazlardan silahlı geçişe dair bir yaptırım kararını getirebileceği belirtiliyor.