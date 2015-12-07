Füzeli geçiş sonrası büyükelçi çağrıldı



Rus donanmasına ait savaş gemisi Caesar Kunikov'un, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında bir Rus askerinin elinde füze taşımasının ardından Pazartesi günü Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, uyarıldı.

Görüşmede Karlov'a, söz konusu olaydan duyulan rahatsızlık dile getirilirken, olayın uluslararası hukukun ruhuna uygun olmadığı aktarıldı. Ayrıca, donanma gemisinin geçişiyle doğrudan ilgisi bulunmayan hareketlerin tekrarlanmaması gerektiği vurgulandı.

Rus büyükelçi Andrey Karlov da, görüşmede iletilenleri ilgili makamlara aktaracağını kaydetti.

Rus savaş gemisi Caesar Kunikov'un geçen Cuma günü İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında, bir askerin omzunda füze taşıdığı görüntüler basına yansımıştı. Olay uçak krizi nedeniyle gergin olan iki ülke ilişkilerinde Türkiye tarafından, Rusya'nın bir provokasyonu olarak değerlendirilmişti.