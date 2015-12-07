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Dünya
Deutsche Welle

Füzeli geçiş sonrası büyükelçi çağrıldı

Türkiye, boğazdan geçen Rus gemisindeki askerin füze taşımasının ardından, Rus Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıdı.

07 Aralık 2015 21:39


Rus donanmasına ait savaş gemisi Caesar Kunikov'un, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında bir Rus askerinin elinde füze taşımasının ardından Pazartesi günü Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, uyarıldı.

Görüşmede Karlov'a, söz konusu olaydan duyulan rahatsızlık dile getirilirken, olayın uluslararası hukukun ruhuna uygun olmadığı aktarıldı. Ayrıca, donanma gemisinin geçişiyle doğrudan ilgisi bulunmayan hareketlerin tekrarlanmaması gerektiği vurgulandı.

Rus büyükelçi Andrey Karlov da, görüşmede iletilenleri ilgili makamlara aktaracağını kaydetti.

Rus savaş gemisi Caesar Kunikov'un geçen Cuma günü İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında, bir askerin omzunda füze taşıdığı görüntüler basına yansımıştı. Olay uçak krizi nedeniyle gergin olan iki ülke ilişkilerinde Türkiye tarafından, Rusya'nın bir provokasyonu olarak değerlendirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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