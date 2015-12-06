Ulaştırma Bakanı: Rus savaş gemisinde füzeli askerlerin görülmesi açık bir tahrik unsurudur

Rusya'ya ait bir savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında bir askerin omuzunda füze taşımasını değerlendiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "Rus savaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada üzerinde füzeli askerlerin görülmesi hoş karşılanacak bir durum değildir. Bu açık bir tahrik unsurudur. Üstelik Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin ihlali anlamına da gelir" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, boğazdan masum geçiş hakkının tüm ticari gemiler için mevcut olduğunu dile getiren Binali Yıldırım, ülkeye zarar verecek tutum ve davranış olmadığı sürece bu hakkı herkesin kullanabileceğini belirtti.



Boğazlardan geçişlerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile düzenlendiğini hatırlatan Yıldırım, geçişlerin kurallara ve uluslararası anlaşmalara uygun yapıldığı sürece herhangi bir kısıtlamada bulunulmasının söz konusu olmadığını kaydetti.



Ancak açık bir tehdit, tahrik unsuru varsa kuşkusuz gerekli önlemlerin alınacağını anlatan Yıldırım, "Rus savaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada üzerinde füzeli askerlerin görülmesi hoş karşılanacak bir durum değildir. Bu açık bir tahrik unsurudur. Üstelik Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin ihlali anlamına da gelir" diye konuştu. Bakan Yıldırım, provokasyon ve açık tacizkar tavırlar sergilendiği sürece Türkiye'nin gerekli önlemleri alabilecek kabiliyette olduğunu sözlerine ekledi.