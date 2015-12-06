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Boğazı geçen Rus savaş gemisinde füzeli asker!

Bir askerin karadan havaya atılan bir füzeyi boğaz geçisi boyunca omzunda atış pozisyonunda taşıması dikkat çekti

06 Aralık 2015 13:33

Rus savaş gemisi Caesar Kunikov'un İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında gemideki bir askerin karadan havaya atılan bir füzeyi boğaz geçisi boyunca omzunda atış pozisyonunda taşıması dikkat çekti.

 Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra İstanbul Boğazı'nda ilginç bir 'geçiş' yaşandı. Rus savaş gemisi boğazdan geçerken gemi üzerinde bir asker omzunda 'karadan havaya füze' taşıdı.

NTV'nin haberine göre Rusya'ya ait bir savaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında bir askerin sırtında füze taşıdığı görüldü. 

Rus savaş gemisi Caesar Kunikov'un İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında gemideki bir asker karadan havaya atılan bir füzeyi boğaz geçişi boyunca omzunda atış pozisyonunda taşıdı. 

Türkiye Rusya'nın bir SU-24 askeri uçağını sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Suriye sınırında düşürmüş, uçakların pilotlarından birisi öldürülmüş birisi yapılan operasyonla kurtarılmıştı.

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